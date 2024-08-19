أعلنت اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة أعمال اللجنة الوزارية الخاصة بتسيير الطوارئ، وفاة شخص غرقا في منطقة واد بوعش التابعة لمقاطعة آمرج بولاية الحوض الشرقي. وقالت في نشرتها الصادرة اليوم الإثنين، أن التساقطات المطرية تسببت كذلك في انهيار عدد من المساجد والسدود، وتضرر بعض المباني الإدارية ومساكن المواطنين والمؤسسات الخدمية في عدة مناطق من البلاد.

ففي مقاطعة آمرج بولاية الحوض الشرقي، سجلت اللجنة سقوط ستة مساكن طينية، فيما تحاصر المياه خمسة عشر بيتا طينيا.

وفي مقاطعة تمبدغه، تحاصر البرك المائية بعض المساكن، مؤكدة صرورة توفير صهاريج لشفط المياه.

وفي مقاطعة النعمة عاصمة ولاية الحوض الشرقي، تضررت تسعة مساكن طينية في بعض القرى التابعة للمدينة، وانهارت سبعة أخرى بالإضافة لمسجد في قرية كردانة

وفي ولاية الحوض الغربي، غمرت السيول 37 منزلا ببلدية ادويراره، و جرفت السيول المنشاة المائية، و انهيارت 5 سدود رملية زراعية، كما تحاصر السيول قرابة مائتي منزل في بعض القرى التابعة للبلدية.

وأكدت اللجنة أن القري المذكورة تعيش شبه عزلة بفعل تدفق السيول.

وفي ولاية لبراكنة، تم تسجيل سقوط بيت من الطين وكوخين مقاطعة امبان

وفي مركز بولنوار الإداري التابع لمدينة نواذيبو انقطع التيار الكهربائي عن 6 آبار ارتوازية بسبب تضرر الخط الكهربائي MT

وفي تيرس زمور، سقطت حيطان وتضررت أسقف بعض المنازل جراء العواصف، بالإضافة إلى سقوط بعض الأعمدة الكهربائية.