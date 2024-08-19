رفعت الحكومة الموريتانية حالة التأهب تحسبا لأي طارئ صحي متعلق بجدري القرود أو بالحمى النزفية وغيرها من الاوبئة.

جاء الإعلان عن رفع حالة التأهب خلال اجتماع عقده وزير الصحة الموريتاني عبد الله سيدي محمد وديه، مساء أمس، لمتابعة التطورات الصحية التي تشهدها بعض بلدان القارة، وبعض دول العالم حول ظهور حالات من جدري القرود.

ودعى الوزير، إلى العمل على اتخاذ الاحتياطات اللازمة والرفع من مستوى اليقظة وتعزيز الرقابة الوبائية وقدرات التشخيص.