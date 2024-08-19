أبدى عمدة بلدية باسكنو، محمد ولد سيدي ولد حننا، تخوفه من احتمال أن تشهد المدينة تساقطات مطرية إضافية خلال اليوم، مشيرا إلى أن ذلك سيشكل خطرا كبيرا على المواطنين ومنازلهم.

وأضاف في تصريح نقلته الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، إن الأضرار التي خلفتها الأمطار التي تهاطلت على المدينة، شملت سقوط عدد من بيوت الطين تقع في منطقة مجاري السيول.

وأشار إلى أن البلدية وشركائها بصدد اتخاذ إجراءات استباقية، لمواجهة التأثيرات السلبية التي يمكن أن تترتب على تساقطات مطرية إضافية.

وذكر بضرورة العمل على إنجاز صرف صحي متكامل لهذه المدينة، مشيرا إلى أن ذلك هو الحل الأساسي لمواجهة مختلف التأثيرات المترتبة على التساقطات المطرية.