أصدرت وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية مساء اليوم الأحد “نشرة الطوارئ” التي استعرضت فيها التأثيرات السلبية الناتجة عن التساقطات المطرية الأخيرة.

الحوض الشرقي:

مقاطعة آمرج، قرية بعش

جرفت السيول سيارة على متنها عدة أشخاص، وقد تنقل الحاكم إلى عين المكان وتم الاتصال بالأمن المدني والمنطقة العسكرية الخامسة من أجل التدخل.

-مقاطعة باسكنو:

تأثرت انسيابية الحركة بالمدينة جراء الأمطار، مشيرة إلى أن الوضعية تحتاج إلى تدخل فنيين من المكتب الوطني للصرف الصحي، لإعادة تشغيل شبكة الصرف الصحي القديمة وعلى وجه السرعة، خاصة أن المدينة قد تشهد تساقطات مطرية من حين لآخر.

مقاطعة تمبدغة:

تحاصر مياه الأمطار بعض المنازل في مدينة تمبدغة، ومن الضروري إرسال صهاريج ومضخات تكمل جهود شفط المياه المحلية، حسب ما أعلنت الوزارة.

الحوض الغربي:

-مقاطعة لعيون: بلدية ادويراره

-تسببت الأمطار والسيول التي شهدتها المنطقة ليلة البارحة وصباح اليوم في عزل قرية بغداد، وقد سربت السيول إلى عدة مساكن في القرية.

لعصابة:

سجلت الوزارة نفوق عشرين شاة في قرية أحسي الطين بمقاطعة بومديد:

كوركول:

-تضرر أجزاء من الجسر الواقع قرب نقطة التفتيش التابعة للشرطة، على طريق كيهيدي- مقامة، مؤكدة أن انهيار الجسر سيفاقم من عزلة المنطقة.

كما سجلت نفوق 10 شياه، جراء صاعقة رعدية في مقاطعة مقامه:

⁠لبراكنة:

مقاطعة مقطع لحجار:

بلدية جونابه

مدينة جونابه

تضرر 30 مسكنا، جراء العواصف في بلدية جونابة، بالإضافة إلى سقوط 15عمودا كهربائيا، مؤكدة ايشكل سقوط هذه الأعمدة خطرا على السكان.

اترارزه:

تسببت الرياح المصاحبة للأمطار في سقوط بعض الأعمدة الكهربائية في بلديتي المذرذرة و ابير التورس، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن بلدية ابير التورس.