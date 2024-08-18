انطلقت اليوم الأحد أشغال تشييد الطريق الرابط بين مدينة أطار عاصمة ولاية آدرار ومدينة شنقيط التاريخية.

الطريق التي ينفذها قطاع النقل ممولة من طرف البنك الإسلامي للتنمية بغلاف مالي يبلغ (1178624544) أوقية ، ويبلغ طولها 80 كلم.

وتتولى تنفيذ أشغال هذه الطريق، شركة (أكرينك) على امتداد 32 شهرا.

وقال وزير التجهيز والنقل، أعل ولد الفيرك، إنه تمكن خلال هذه الزيارة من الاطلاع على وضعية الآليات والمعدات الفنية المتعلقة بتنفيذ مشروع الطريق، بما فيها كسارة الحجارة، مؤكدا أن الأشغال تجري حاليا في مقطع يبلغ طوله 10 كليومترات، وأنها ستتواصل دون انقطاع.

وحث على ضرورة تنفيذ الأشغال وفقا للمعايير الفنية المتفق عليها، مع أهمية احترام آجال التسليم وتسريع وتيرة العمل، داعيا مكتب المراقبة إلى الصرامة في متابعة تنفيذ الأشغال.