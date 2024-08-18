سجلت مقاييس المطر خلال الـ24 ساعة الماضية كميات هامة من الأمطار في عدة ولايات موريتانية، وفق ما أفادت به مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية, وذلك على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

أعوينات راجاط……………104ملم

عين أولاد ويس……………100ملم

بوخزامه……………65 ملم

أمافنادش……………60 ملم

المطار……………59 ملم

ويزن……………55 ملم

أمات لعكاريش……………54 ملم

أهل برني……………54 ملم

بير أهل سيدي بيبه……………44 ملم

أمديفينه……………30 ملم

بنكو……………29 ملم

حاسي أتيله……………25 ملم

المبروك……………22 ملم

آكوينيت……………18 ملم

شعبة أولاد الفاقي……………12 ملم

النعمه……………08 ملم

أم أسبوعه……………102 ملم

البداع……………65 ملم

شرم الشيخ……………60 ملم

أمات أتكاتن……………60 ملم

تنبدغه……………60 ملم

بوصطه……………45 ملم

أماره……………45 ملم

حاسي أمهادي……………41 ملم

لقويركه……………40 ملم

حاسي أدوعلي……………35 ملم

ديده قلي……………25 ملم

ترطوبه……………25 ملم

بوصطيله……………20 ملم

أبحيره……………20 ملم

أم لعظام……………07 ملم

النجامه……………125 ملم

الصفحه الحمره……………110 ملم

كرفافيه……………110 ملم

ملس……………96 ملم

بومسعود……………95 ملم

دار البركه 1……………85 ملم

القرين 2……………74 ملم

دكني……………72 ملم

دار البركه……………70 ملم

أبيبكر……………60 ملم

أشبار……………55 ملم

دار العافيه أشرفه……………50 ملم

الزرك……………40 ملم

أمرج الخير……………30 ملم

أحنيكات……………30 ملم

أم أدريصه……………30 ملم

أم أعشيش……………21 ملم

أمرج……………17 ملم

أمرج الإبل……………07 ملم

كصر أهل أحميد……………83 ملم

عوينات……………72 ملم

أقليك أهل التار……………65 ملم

أقليك أهل أمحمد……………63 ملم

أجمانيه……………51 ملم

آمريشه……………50 ملم

دجيكني……………48 ملم

منت أحميديت……………45 ملم

فيرني……………40 ملم

المبروك……………40 ملم

أتوف……………37 ملم

أدنبايه……………35 ملم

أطويل إفلان……………30 ملم

أكطوعت أهل بهاه……………30 ملم

عين الحولي……………23 ملم

كصر البركه……………20 ملم

فينيه……………20 ملم

أطويل……………15 ملم

أتوف 1……………12 ملم

بولكلال……………06 ملم

أم أظليمين……………35 ملم

سيفان……………08 ملم

باسكنو……………98 ملم

فصاله……………90 ملم

حاسي بيبه……………90 ملم

صنداج أولاد هنون……………85 ملم

أحسي لبيظ……………35 ملم

مخل أولاد زيد……………20 ملم

أنواودار……………60 ملم

برباره……………35 ملم

أحسي القبره……………18 ملم

ولاته……………05 ملم

الحوض الغربي:

دار العلا……………100 ملم

الصفره……………92 ملم

دمشق……………90 ملم

أصليليحيه الغربيه……………70 ملم

أم لحبال……………60 ملم

أم لحياظ……………60 ملم

عين أبهاه……………57 ملم

أكرنفله……………51 ملم

أدويراره……………50 ملم

أصوانه……………48 ملم

بلمحاظر……………47 ملم

أكجرت……………47 ملم

حفرت تادريصه……………45 ملم

أشلخه……………43 ملم

أكافه……………42 ملم

لعيون……………40 ملم

أهل بن عيش……………37 ملم

سيف ألزاز……………35 ملم

تشيليت أنعامه……………33 ملم

بنعمان……………30 ملم

أعوينات صونداج……………30 ملم

بدر……………30 ملم

أكجرت……………30 ملم

الحرمين……………28 ملم

أبيشيش……………25 ملم

إكني أولاد مالك……………25 ملم

واد أمحمد……………20 ملم

برباره……………20 ملم

تاره……………18 ملم

بودمغه……………17 ملم

أكني أهل جعفر……………86 ملم

أعوينات أطل……………80 ملم

البشرى……………50 ملم

صونداج……………36 ملم

الطينطان……………34 ملم

ليبه……………31 ملم

باكوينيت……………25 ملم

لنوار……………25 ملم

كلب نور……………20 ملم

كلب الخير……………18 ملم

يوليكن……………14 ملم

عين فربه……………10 ملم

كتول……………33 ملم

مسيل كرفافه……………30 ملم

أطويل……………15 ملم

أميلح……………105 ملم

أتويمرات……………100 ملم

صدره بيظه……………85ملم

لخشيم……………80 ملم

مدبوكو……………70 ملم

عرفات……………50 ملم

كوكي……………45 ملم

حاسي……………36 ملم

تريدات……………25 ملم

لمقيمظه……………95 ملم

آمريشه……………90 ملم

أتويميرت……………90 ملم

قلاله……………67 ملم

بقرلي……………65 ملم

الراظي……………32 ملم

أكمون……………25 ملم

تامشكط……………17 ملم

الدخل أهل عمار……………15 ملم

كيعت التيدومه……………15 ملم

لكراير……………13 ملم

الصفى……………12 ملم

كنب أنوامر……………07 ملم

كيعت البكره……………06 ملم

لعصابه:

كفافه إفلان……………62 ملم

كفافه كرجمه……………55 ملم

الملك……………45 ملم

فركاكه……………40 ملم

دار النجات أهل أصغير……………30 ملم

باب السلام أهل باأحمد……………28 ملم

أم أشكاك……………26 ملم

آرويجي……………25 ملم

ميساح……………25 ملم

أقليك شيخ مودي……………25 ملم

أقليك أهل حمه فزاز……………20 ملم

واد الروظه……………15 ملم

أهل كنيت……………14 ملم

كيه……………08 ملم

دار العافيه……………08 ملم

أكريكط أشارب……………08 ملم

تيشيليت أهل لمير……………06 ملم

أرظيظيع……………85 ملم

المشروع……………50 ملم

كانكله……………30 ملم

بوبقجه……………20 ملم

ماقه……………20 ملم

بومياره……………15 ملم

الحاظره……………12 ملم

السنهوري……………12 ملم

دقفك……………10 ملم

آياره……………10 ملم

باركيول……………06 ملم

القايره……………50 ملم

كامور……………25 ملم

كرو……………12 ملم

بلهراتك……………05 ملم

أبحير أهل يصو……………41 ملم

أنبيقه……………37 ملم

طفره آكريديد……………35 ملم

هامد……………32 ملم

كويره……………27 ملم

كيلي بلي……………26 ملم

بوجندي……………25 ملم

كرلا بيري……………25 ملم

طفره بودير……………24 ملم

كيولا……………22 ملم

لغاثه كاليرو……………22 ملم

حيكامه……………20 ملم

فرع أهل أحمد……………20 ملم

ويرينكل أهل معلوم……………19 ملم

آكمامين……………15 ملم

أدي إفلان……………15 ملم

أهل مودي ملل……………15 ملم

أنخيله……………13 ملم

أدفيعه أبراهيم العبد……………12 ملم

أهل جيلاني……………12 ملم

بلاجميل……………12 ملم

أولاد الأمين……………11 ملم

أهل باريك……………10 ملم

كنكوصه……………09 ملم

الفوز……………08 ملم

لعوينهالبيظه……………07 ملم

لكليبيه……………07 ملم

أتلاميذبيلى……………05 ملم

أشكاطه……………03 ملم

بروده……………45 ملم

المدينهالمنوره……………30 ملم

كوركول:

راس أوش كش……………95 ملم

جيبابه……………76 ملم

آلمان……………75 ملم

لوريمه……………65 ملم

بتك أهل عالي……………65 ملم

أمينيته……………58 ملم

أهل سالم……………50 ملم

أمزيريكه……………50 ملم

أهل عمر ول أعلي……………50 ملم

الركنه……………45 ملم

أمبود القديم……………43 ملم

كوب أهل اليماني……………41 ملم

كوب أهل دجادج……………39 ملم

بتك أهل اليماني……………38 ملم

فم لكليته……………35 ملم

الحمظيه……………35 ملم

كراع أجمل……………35 ملم

دجادجبنيكانديكى……………35 ملم

أدي شيف……………35 ملم

سلاين……………35 ملم

لبيدعات……………34 ملم

كويبه……………34 ملم

لمسيكم……………30 ملم

بودامي……………30 ملم

جدها……………30 ملم

تاقوت الله……………25 ملم

أحسي أحمد طالب……………20 ملم

دجادجبني الشرفه……………20 ملم

واد أولاد عايد……………16 ملم

كوب أهل اليماني……………15 ملم

العداله……………10 ملم

كوكلسرايبه……………10 ملم

أتويميرت……………90 ملم

كديوار……………55 ملم

بوذروه……………50 ملم

جدته……………45 ملم

لكريكره……………50 ملم

بوعسله……………48 ملم

دجنكه……………45 ملم

جريتايه……………45 ملم

كرجومه……………38 ملم

ودج بوصيابه……………37 ملم

السيال……………33 ملم

ول الرامي……………11 ملم

أمبركو……………115 ملم

فرع اليتامه……………80 ملم

دولل……………67 ملم

أم أنيرى……………50 ملم

سانيى……………40 ملم

نيرول……………40 ملم

كونبو……………30 ملم

ضاو……………05 ملم

أرويبينه 1……………50 ملم

دمنكه……………42 ملم

ديندي……………42 ملم

أهل النانه……………40 ملم

نيروالو……………35 ملم

تيتان……………32 ملم

التجمع العطف……………30 ملم

جيول……………27 ملم

توفوندوسيفى……………25 ملم

نيما……………25 ملم

كرلي……………25 ملم

لبراكنه:

آقشوركيت……………55 ملم

العزلات……………50 ملم

موندي……………50 ملم

بوقبيره……………48 ملم

بغداد……………45 ملم

المدن……………37 ملم

جده……………35 ملم

بلد الطيب……………12 ملم

كراع أسدر……………08 ملم

الشام……………55 ملم

آروي……………50 ملم

دار العافيه……………46 ملم

زمزم……………45 ملم

مفتاح الخير……………30 ملم

أشابور……………25 ملم

باولل……………51 ملم

بروكادونه……………50 ملم

بلخطاير……………60 ملم

لم عودو……………35 ملم

عريظ……………30 ملم

كرباله……………04 ملم

تاشوط أطوبه……………20 ملم

اترارزة:

كرمور……………40 ملم

تنباص 2……………15 ملم

المبروك……………30 ملم

أبريكلي……………30 ملم

أشباريه……………20 ملم

دار الخير……………15 ملم

الكوندي……………15 ملم

لمحاريه……………15 ملم

الميمون……………32 ملم

أجار……………30 ملم

أشارات……………25 ملم

نيفرار……………20 ملم

لمبغدد……………20 ملم

أحسي الطلبه……………09 ملم

زار……………25 ملم

ويشليه……………20 ملم

الملزم……………17 ملم

أحسي أرحاحله……………05 ملم

لويسيه……………60 ملم

بولنوار……………38 ملم

تفكين……………25 ملم

الغزلان……………25 ملم

النباغيه……………20 ملم

العكريش……………15 ملم

آرشان……………15 ملم

الميمون……………15 ملم

آدرار:

أنتيركنت……………05 ملم

تنومند……………02 ملم

تكانت

تيشيت……………29 ملم

لخشب……………20 ملم

كيدي ماغه

المصكول……………115 ملم

واعرت أهل لفظيل……………56 ملم

الصوفي……………50 ملم

أشليخه……………45 ملم

لمبغدد……………45 ملم

شووطه……………45 ملم

بايجام……………45 ملم

الكتان……………44 ملم

آرقاو……………42 ملم

واد أنعاج……………40 ملم

كليله……………40 ملم

آماكابولحيه……………40 ملم

أنبال أهل باريك……………40 ملم

بوعته……………35 ملم

أنباله المركز……………33 ملم

مدن بوبو……………30 ملم

بوكي دجام……………30 ملم

دجيكوني……………25 ملم

بغداد……………25 ملم

أهل سكابه……………25 ملم

قابو……………24 ملم

سلو……………23 ملم

دجيكنتورو……………21 ملم

أهل بولحيه……………21 ملم

المسلم……………20 ملم

مدن لغلال……………20 ملم

سلوقو……………17 ملم

كنكو……………17 ملم

الشيه 2……………17 ملم

كمباأنضاو……………15 ملم

الشيه 1……………15 ملم

سابو سيرى……………13 ملم

فيتاسه……………04 ملم

الملكه……………04 ملم

متعيلك أدباي……………65 ملم

دافور……………52 ملم

صيدو أهل سيدي……………51 ملم

أنبيديع أساقه……………35 ملم

راس الفيل……………30 ملم

لكليبيه……………15 ملم

لعوينات……………12 ملم

لحرج دجامدجام……………11 ملم

حاسي البكره……………10 ملم

فرع الكتان……………10 ملم

مسيل لحبش……………10 ملم

آكوانيت……………08 ملم

سابوره……………07 ملم

جدو الفلاني……………07 ملم

دومليأناكي……………06 ملم

لحرج أكراج……………06 ملم

العداله……………06 ملم

لمقيشم……………05 ملم

النبيه……………04 ملم

أدرك الطلح……………04 ملم

كورل آدمه……………65 ملم

أهل أبيرك……………55 ملم

تاقوتالله……………45 ملم

أطبال……………45 ملم

ساني دجيري……………40 ملم

عر……………40 ملم

دجاليبه……………40 ملم

أجار أهل عالي……………36 ملم

طبال 1……………35 ملم

أنخيله 1……………28 ملم

بوكربه……………20 ملم

أهل عالي الجديده……………20 ملم

آكوينيت……………20 ملم

ومبو……………16 ملم

ول رامي بديزكن……………15 ملم

أهل أركيك……………08 ملم

تيشطايه……………07 ملم

دجيكي……………05 ملم

حاسي لبيظ……………03 ملم

حامدلله……………40 ملم

تينلجيبايه……………34 ملم

حاسي شكار……………30 ملم

ول بني سونيكى……………25 ملم

أحسي سيدي……………25 ملم

نيلباسونيكى……………21 ملم

واعرت أهل لكحل……………20 ملم

واعرت أهل أحميميد……………20 ملم

ول بني أدباي……………20 ملم

دانكرمو……………20 ملم

أهل سيدي ول أمبارك……………20 ملم

الخشبايه……………18 ملم

آرتمه……………15 ملم

أهل سالم لخله……………15 ملم

كنيكمو……………12 ملم

أزريريكات……………11 ملم

تاشوط……………10 ملم

دجالا……………06 ملم

أهل يربه……………06 ملم

بكيري……………06 ملم