أفادت مصادر أمنية لصحراء ميديا أن جبهة تحرير ماسينا، شنت هجوما على ثكنة تابعة للجيش المالي فجر اليوم الأحد،

وأضافت المصادر أن مقاتلي ماسينا استهدفوا ثكنة للجيش المالي في منطقة الملكه قرب الحدود الموريتانية المالية.

وأكدت أنها كبدت الجيش خسائر بشرية واستولوا على الكثير من الأسلحة والذخائر خلال الهجوم.

وظهرت جبهة تحرير ماسينا في الساحة بقوة منذ مطلع العام 2015 حيث شنت موجة جديدة من الهجمات في المناطق الوسطى والجنوبية من مالي.

وتقاد هذه الجبهة من طرف قبائل الفلان، التي تشكل أغلبية مقاتليها، مع الحديث عن علاقات وطيدة بجماعة أنصار الدين التي تسعى لإقامة إمارة إسلامية في مالي.