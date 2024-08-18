نفت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل أي حلة من جدري القرود،مؤكدة أن ماتم تداوله بهذا الخصوص مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وقالت الوزارة إن مركز استطباب الشيخ زايد وصله مساء السبت مواطن يشكو من حمى وطفح جلدي، وبعد معاينته من طرف الفريق الطبي وتقييم حالته تم إبلاغ المصالح المركزية المعنية بالرصد والرقابة بوضعيته، عملا بالتوصيات الصادرة في إطار التصدي لوباء جدري القردة، وذلك لأخذ العينات وإخضاعها للتحاليل الضرورية لتحديد نوعية إصابته.

وأضافت أن فحوص المعني، قد أظهرت خلوه من الإصابة بمرض جدري القردة الذي كان محل اشتباه بالإصابة به، نظرا للأعراض المذكورة وخاصة الطفح الجلدي.

وطمأنت الوزارة الرأي العام، لتؤكد أيضا اتخاذها للاحتياطات اللازمة للرفع من مستوى اليقظة وتعزيز الرقابة الوبائية، وتعميم المذكرات والبروتوكولات المتعلقة بهذا الوباء، ومباشرة الرفع من القدرات التشخيصية للمخابر، ووضع المركز الوطني لمواجهة طوارئ الصحة العمومية في وضعية تأهب تحسبا لأي طارئ محتمل.

ودعت الطواقم الطبية إلى توخي اليقظة، والبحث النشط عن الحالات المحتملة، والإبلاغ الفوري عنها والتكفل بالحالات التي تثبت إصابتها، وتدعو المواطنين للمزيد من اليقظة والتعاون وامتثال التعليمات الصحية الصادرة بهذا الخصوص.