قال منسق مشروع جسر الصداقة المعروف بكارفور مدريد، الشيخ ديانك، إن نسبة الأشغال بلغت 60.75%، وهو ما سيمكن من تسليم هذه المنشأة قبل ال 28 نوفمبر المقبل أي قبل الفترة المحددة لانتهاء الأشغال التي كان مقررا لها نهاية فبراير من السنة المقبلة.

جاء حديث المنسق في زيارة وزير التجهيز والنقل، أعل ولد الفيرك تفقد خلالها أشغال بناء جسر ملتقى الطرق المعروف ب”كارفور مدريد”، وجسر ملتقى طرق الحي الساكن بنواكشوط الشمالية.

وتبلغ الكلفة الإجمالية لمشروع بناء جسر الصداقة 121 مليون و900 ألف أوقية، جديدة هبة من جمهورية الصين.

وبخصوص مشرووع جسر ملتقى الحي الساكن فقد طال بالوزير بضرورة تسريع وتيرة الأشغال فيه، مع الالتزام الفعلي بالمعايير الفنية المطلوبة والمحددة في دفتر الالتزامات.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لبناء مشروع جسر الحي الساكن 318.516.878٫4 أوقية، بتمويل من خزينة الدولة الموريتانية.