تسببت عاصفة رملية قوية سبقت هطول الأمطار، على قرية “تنومند” التابع لمركز انتيركنت الإداري بمقاطعة أوجفت، في سقوط عدد كبير من الأعرشة السكنية، وتضرر المدرسة الابتدائية في القرية والمسجد وألواح الطاقة الشمسية المشغلة لخزان المياه.

وقال والي آدرار، عبد الله ولد محمد محمود، الذي زار المنطقة إنه فور إبلاغه بهذه العاصفة الرملية، وما تلاها من أمطار تحرك على وجه السرعة لمعاينة الوضعية والوقوف إلى جانب المواطنين.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة برئاسة حاكم المقاطعة، لإحصاء الخسائر وإعداد لائحة بأسماء الأسر المتضررة، متعهدا بمساعدة الأهالي لتجاوز هذه المحنة.

وأكد الوالي أنه سيتم إصلاح الأضرار التي لحقت بالمدرسة والمسجد، قبل انطلاقة السنة الدراسية، مشيرا إلى أن هناك بعثة من قطاع المياه ستصل إلى التجمع من أجل إصلاح شبكة المياه وتقويتها.

ودعا السكان إلى اعتماد بناء المنازل في المستقبل بالإسمنت والحديد، مؤكدا أنه لم تسجل، لله الحمد، أي أضرار بشرية.