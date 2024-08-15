أعلنت النيجر مقتل 15 مدنيا وإصابة عدد غير محدد في هجمات شنها من وصفتهم بـ”الإرهابيين” واستهدفت قرى في منطقة تيلابيري غرب البلاد، قرب الحدود مع بوركينا فاسو.

وجاء في بيان للجيش النيجري أنه “في منطقة ميهانا، ارتكبت عناصر مسلحة أعمال عنف شنيعة ضد السكان المدنيين العزل، وجاءت الخسائر فادحة ومأساوية” حسب قوله.

وأضاف أن الهجمات أسفرت عن مقتل 14 شخصا وجرح كثيرين آخرين”،كما كشف الجيش عن مقتل مدني الثلاثاء وجرح ثلاثة في المنطقة نفسها في “اشتباك” مع من وصفهم بـ”الإرهابيين”.

وكانت ميهانا من بين ست مناطق مستهدفة في منطقة تيلابيري، التي تقع على حدود النيجر مع مالي وبوركينا فاسو ويلجأ اليها مسلحون من بعض الحركات المسلحة الناشطة في المنطقة.