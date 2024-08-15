Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الخميس, 15 أغسطس
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
chinguitel Mauritel
chinguitel

Mauritel

مقتل 15 مدنيا في هجمات مسلحة غربي النيجر

أحمدُ ولد الحسنبواسطة
الصلاة على عشرات الجنود في النيجر (أرشيف)

أعلنت النيجر مقتل 15 مدنيا وإصابة عدد غير محدد في هجمات شنها من وصفتهم بـ”الإرهابيين” واستهدفت قرى في منطقة تيلابيري غرب البلاد، قرب الحدود مع بوركينا فاسو.

وجاء في بيان للجيش النيجري أنه “في منطقة ميهانا، ارتكبت عناصر مسلحة أعمال عنف شنيعة ضد السكان المدنيين العزل، وجاءت الخسائر فادحة ومأساوية” حسب قوله.

وأضاف أن الهجمات أسفرت عن مقتل 14 شخصا وجرح كثيرين آخرين”،كما كشف الجيش عن مقتل مدني الثلاثاء وجرح ثلاثة في المنطقة نفسها في “اشتباك” مع من وصفهم بـ”الإرهابيين”.

وكانت ميهانا من بين ست مناطق مستهدفة في منطقة تيلابيري، التي تقع على حدود النيجر مع مالي وبوركينا فاسو ويلجأ اليها مسلحون من بعض الحركات المسلحة الناشطة في المنطقة.

Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة