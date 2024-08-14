أجرى مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء بنواكشوط، تعيينات واسعة في عدة قطاعات حكومية.

وقد جاء ذلك بحسب البيان الحكومي على النحو التالي:

وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية

الأمانة العامة

‐ الأمين العام: الناجي ولد خطري، المدير المساعد لمستشفى الصداقة سابقا.

وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف

الأمانة العامة

‐ الأمين العام: امادي الطالب، أمين عام وزارة التنمية الحيوانية سابقا.

وزارة العدل

الأمانة العامة

‐ الأمين العام: محمد احمد عيده، نفس المنصب سابقا.

وزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء

الأمانة العامة

‐ الأمين العام: اللواء صيدو صمبا جا، الأمين العام لوزارة الدفاع سابقا.

وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية

الأمانة العامة

‐ الأمين العام: عبد الرحمن ولد الحسن، إداري مدني والي لعصابة سابقا

الإدارة الإقليمية

ولاية لعصابة

‐ الوالي: أحمدو عداهي أخطيره أستاذ جامعي أمين عام وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة سابقا

مقاطعة كيفه

‐ الحاكم: عالي ولد الحسين، إداري مدني مدير الدوائر الإدارية بالمديرية العامة للإدارة الإقليمية سابقا

وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي

الأمانة العامة

‐ الأمين العام: بيت الله أحمد لسود، نفس المنصب سابقا.

وزارة الاقتصاد والمالية

الأمانة العامة

‐ الأمين العام: يعقوب أحمد عيشه، أمين عام وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة سابقا.

وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي

الأمانة العامة

‐ الأمين العام: يحي ولد الطالب، مهندس متخصص في التعليم الالكتروني.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الأمانة العامة

‐ الأمين العام: أنوي الشيخ، إداري من السلك المالي، أمين عام وزارة التجهيز والنقل سابقا.

الإدارة المركزية

المديرية الإدارية والمالية

‐ المدير: نور الدين الطالب دحمان، المدير المساعد للتمويلات بوزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة سابقا.

المؤسسات العمومية

مدرسة الدراسات العليا للتجارة

‐ المديرة العامة: فاطما ابنيجارة، حاصلة على شهادة الدكتوراه في التجارة والأعمال.

وزارة الصحة:

الأمانة العامة

‐ الأمينة العامة: العالية منكوس، الأمينة العامة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج سابقا.

المؤسسات العمومية

مركز الاستطباب الوطني

‐ المدير العام: العقيد الطبيب شريف ولد جدو لد ميني، رئيس مصلحة الجراحة العامة بالمستشفى العسكري سابقا.

‐ المدير العام المساعد: الدكتور أحمد كان، رئيس مصلحة جراحة الأطفال بالمستشفى الوطني سابقا.

مستشفى الصداقة

‐ المدير العام المساعد: الدكتور محمد بونه مختار، المدير الجهوي للصحة بنواكشوط الشمالية.

وزارة الوظيفة العمومية والعمل:

الأمانة العامة

‐ الأمين العام: البكاي ولد عبد القادر، مدير ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج سابقا.

وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة

الأمانة العامة

‐ الأمين العام: خالد عابدين سيدي، مدير التخطيط والتنسيق ومتابعة البرامج والاحصائيات بوزارة البيئة سابقا.

وزارة الطاقة والنفط

الأمانة العامة

‐ الأمين العام: عالي سيلي سومارى، أمين عام وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة سابقا.

المؤسسات العمومية

الشركة الموريتانية للمحروقات

‐ المدير العام: إسماعيل عبد الفتاح، وزير سابق.

مجموعة صوملك

‐ المدير العام: سيدي ولد سالم، وزير سابق.

وزارة المعادن والصناعة

الأمانة العامة

‐ الأمين العام: أحمد سالم بوهده، أمين عام وزارة النفط والمعادن والطاقة سابقا.

وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية

الأمانة العامة

‐ الأمين العام: سيدي عالي ولد بوبكر، أمين عام وزارة الصيد والاقتصاد البحري سابقا.

المؤسسات العمومية

الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية

‐ المدير العام: محمد اتراورى، مدير عمال البحر والعمل البحري والتكوين في نفس الوكالة سابقا

وزارة الزراعة والسيادة الغذائية

الأمانة العامة

‐ الأمين العام: أحمد سالم العربي، نفس المنصب سابقا.

وزارة للتنمية الحيوانية

الأمانة العامة

‐ الأمين العام: محمد محمود عبد الله، مفتش عام للمالية.

المؤسسات العمومية

الشركة الموريتانية لمنتجات الألبان

‐ المدير العام: ممادو لي، مهندس، مدير مساعد للصناعة سابقا.

وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري

الأمانة العامة

‐ الأمين العام: محمد محمود حمادي، مكلف بمهمة بوزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سابقا.

وزارة التجارة والسياحة

الأمانة العامة

‐ الأمين العام: كي آمدو الحاج، أمين عام وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة سابقا.

وزارة للإسكان والعمران والاستصلاح الترابي

الأمانة العامة

‐ الأمين العام: أحمد سالم بوخريص، أمين عام وزارة التشغيل والتكوين المهني سابقا.

وزارة التجهيز والنقل

الأمانة العامة

‐ الأمينة العامة: امعيزيزة كربالي، الأمينة العامة لوزارة الثقافة والشباب والرياضة سابقا.

المؤسسات العمومية

مؤسسة أشغال صيانة الطرق

‐ المدير العام: افال خيار، المدير العام للميزانية سابقا.

وزارة المياه والصرف الصحي

مجلالأمانة العامة

‐ الأمين العام: مختار حندي، أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سابقا

وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان

الأمانة العامة

‐ الأمين العام: سيدي محمد جدو، المدير الإداري والمالي بوزارة التعليم العالي سابقا.

وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة

الأمانة العامة

‐ الأمين العام: حمودي شيخنا عالي، إداري من السلك المالي

وزارة البيئة والتنمية المستدامة

الأمانة العامة

‐ الأمين العام: مولاي إبراهيم ولد مولاي إبراهيم، أمين عام وزارة الوظيفة العمومية والعمل سابقا.

الإدارة المركزية

مديرية التخطيط ومتابعة البرامج والإحصاءات

‐ المدير: محمد لمين أحمد سالم بوفره، مفتش بوزارة التجهيز والنقل سابقا.

الوزارة المنتدبة لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية مكلفا باللامركزية والتنمية المحلية:

ديوان الوزير

‐ مدير الديوان: حمزة اعمر، مستشار بوزارة المياه والصرف الصحي سابقا.

الوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية مكلفا بالميزانية

ديوان الوزير

‐ مدير الديوان: ديالو ممادو عبدولاي، الأمين العام لوزارة المالية سابقا.

المديرية العامة للميزانية

‐ المدير العام: أحمد ولد آب، المدير العام المساعد لنفس المديرية سابقا.

‐ المدير العام المساعد: الحسيني موسى واد، مفتش عام للمالية سابقا.