أجرى مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء بنواكشوط، تعيينات واسعة في عدة قطاعات حكومية.
وقد جاء ذلك بحسب البيان الحكومي على النحو التالي:
وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية
الأمانة العامة
‐ الأمين العام: الناجي ولد خطري، المدير المساعد لمستشفى الصداقة سابقا.
وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف
الأمانة العامة
‐ الأمين العام: امادي الطالب، أمين عام وزارة التنمية الحيوانية سابقا.
وزارة العدل
الأمانة العامة
‐ الأمين العام: محمد احمد عيده، نفس المنصب سابقا.
وزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء
الأمانة العامة
‐ الأمين العام: اللواء صيدو صمبا جا، الأمين العام لوزارة الدفاع سابقا.
وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية
الأمانة العامة
‐ الأمين العام: عبد الرحمن ولد الحسن، إداري مدني والي لعصابة سابقا
الإدارة الإقليمية
ولاية لعصابة
‐ الوالي: أحمدو عداهي أخطيره أستاذ جامعي أمين عام وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة سابقا
مقاطعة كيفه
‐ الحاكم: عالي ولد الحسين، إداري مدني مدير الدوائر الإدارية بالمديرية العامة للإدارة الإقليمية سابقا
وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي
الأمانة العامة
‐ الأمين العام: بيت الله أحمد لسود، نفس المنصب سابقا.
وزارة الاقتصاد والمالية
الأمانة العامة
‐ الأمين العام: يعقوب أحمد عيشه، أمين عام وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة سابقا.
وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي
الأمانة العامة
‐ الأمين العام: يحي ولد الطالب، مهندس متخصص في التعليم الالكتروني.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الأمانة العامة
‐ الأمين العام: أنوي الشيخ، إداري من السلك المالي، أمين عام وزارة التجهيز والنقل سابقا.
الإدارة المركزية
المديرية الإدارية والمالية
‐ المدير: نور الدين الطالب دحمان، المدير المساعد للتمويلات بوزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة سابقا.
المؤسسات العمومية
مدرسة الدراسات العليا للتجارة
‐ المديرة العامة: فاطما ابنيجارة، حاصلة على شهادة الدكتوراه في التجارة والأعمال.
وزارة الصحة:
الأمانة العامة
‐ الأمينة العامة: العالية منكوس، الأمينة العامة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج سابقا.
المؤسسات العمومية
مركز الاستطباب الوطني
‐ المدير العام: العقيد الطبيب شريف ولد جدو لد ميني، رئيس مصلحة الجراحة العامة بالمستشفى العسكري سابقا.
‐ المدير العام المساعد: الدكتور أحمد كان، رئيس مصلحة جراحة الأطفال بالمستشفى الوطني سابقا.
مستشفى الصداقة
‐ المدير العام المساعد: الدكتور محمد بونه مختار، المدير الجهوي للصحة بنواكشوط الشمالية.
وزارة الوظيفة العمومية والعمل:
الأمانة العامة
‐ الأمين العام: البكاي ولد عبد القادر، مدير ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج سابقا.
وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة
الأمانة العامة
‐ الأمين العام: خالد عابدين سيدي، مدير التخطيط والتنسيق ومتابعة البرامج والاحصائيات بوزارة البيئة سابقا.
وزارة الطاقة والنفط
الأمانة العامة
‐ الأمين العام: عالي سيلي سومارى، أمين عام وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة سابقا.
المؤسسات العمومية
الشركة الموريتانية للمحروقات
‐ المدير العام: إسماعيل عبد الفتاح، وزير سابق.
مجموعة صوملك
‐ المدير العام: سيدي ولد سالم، وزير سابق.
وزارة المعادن والصناعة
الأمانة العامة
‐ الأمين العام: أحمد سالم بوهده، أمين عام وزارة النفط والمعادن والطاقة سابقا.
وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية
الأمانة العامة
‐ الأمين العام: سيدي عالي ولد بوبكر، أمين عام وزارة الصيد والاقتصاد البحري سابقا.
المؤسسات العمومية
الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية
‐ المدير العام: محمد اتراورى، مدير عمال البحر والعمل البحري والتكوين في نفس الوكالة سابقا
وزارة الزراعة والسيادة الغذائية
الأمانة العامة
‐ الأمين العام: أحمد سالم العربي، نفس المنصب سابقا.
وزارة للتنمية الحيوانية
الأمانة العامة
‐ الأمين العام: محمد محمود عبد الله، مفتش عام للمالية.
المؤسسات العمومية
الشركة الموريتانية لمنتجات الألبان
‐ المدير العام: ممادو لي، مهندس، مدير مساعد للصناعة سابقا.
وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري
الأمانة العامة
‐ الأمين العام: محمد محمود حمادي، مكلف بمهمة بوزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سابقا.
وزارة التجارة والسياحة
الأمانة العامة
‐ الأمين العام: كي آمدو الحاج، أمين عام وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة سابقا.
وزارة للإسكان والعمران والاستصلاح الترابي
الأمانة العامة
‐ الأمين العام: أحمد سالم بوخريص، أمين عام وزارة التشغيل والتكوين المهني سابقا.
وزارة التجهيز والنقل
الأمانة العامة
‐ الأمينة العامة: امعيزيزة كربالي، الأمينة العامة لوزارة الثقافة والشباب والرياضة سابقا.
المؤسسات العمومية
مؤسسة أشغال صيانة الطرق
‐ المدير العام: افال خيار، المدير العام للميزانية سابقا.
وزارة المياه والصرف الصحي
مجلالأمانة العامة
‐ الأمين العام: مختار حندي، أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سابقا
وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان
الأمانة العامة
‐ الأمين العام: سيدي محمد جدو، المدير الإداري والمالي بوزارة التعليم العالي سابقا.
وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة
الأمانة العامة
‐ الأمين العام: حمودي شيخنا عالي، إداري من السلك المالي
وزارة البيئة والتنمية المستدامة
الأمانة العامة
‐ الأمين العام: مولاي إبراهيم ولد مولاي إبراهيم، أمين عام وزارة الوظيفة العمومية والعمل سابقا.
الإدارة المركزية
مديرية التخطيط ومتابعة البرامج والإحصاءات
‐ المدير: محمد لمين أحمد سالم بوفره، مفتش بوزارة التجهيز والنقل سابقا.
الوزارة المنتدبة لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية مكلفا باللامركزية والتنمية المحلية:
ديوان الوزير
‐ مدير الديوان: حمزة اعمر، مستشار بوزارة المياه والصرف الصحي سابقا.
الوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية مكلفا بالميزانية
ديوان الوزير
‐ مدير الديوان: ديالو ممادو عبدولاي، الأمين العام لوزارة المالية سابقا.
المديرية العامة للميزانية
‐ المدير العام: أحمد ولد آب، المدير العام المساعد لنفس المديرية سابقا.
‐ المدير العام المساعد: الحسيني موسى واد، مفتش عام للمالية سابقا.