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مجلس الوزراء يجري تعيينات واسعة (أسماء)

محمد فال فتىبواسطة

أجرى مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء بنواكشوط، تعيينات واسعة في عدة قطاعات حكومية.

وقد جاء ذلك بحسب البيان الحكومي على النحو التالي:

وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية

الأمانة العامة

‐ الأمين العام: الناجي ولد خطري، المدير المساعد لمستشفى الصداقة سابقا.

وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف

الأمانة العامة

‐ الأمين العام: امادي الطالب، أمين عام وزارة التنمية الحيوانية سابقا.

وزارة العدل

الأمانة العامة

‐ الأمين العام: محمد احمد عيده، نفس المنصب سابقا.

وزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء

الأمانة العامة

‐ الأمين العام: اللواء صيدو صمبا جا، الأمين العام لوزارة الدفاع سابقا.

وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية

الأمانة العامة

‐ الأمين العام: عبد الرحمن ولد الحسن، إداري مدني والي لعصابة سابقا

الإدارة الإقليمية

ولاية لعصابة

‐ الوالي: أحمدو عداهي أخطيره أستاذ جامعي أمين عام وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة سابقا

مقاطعة كيفه

‐ الحاكم: عالي ولد الحسين، إداري مدني مدير الدوائر الإدارية بالمديرية العامة للإدارة الإقليمية سابقا

وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي

الأمانة العامة

‐ الأمين العام: بيت الله أحمد لسود، نفس المنصب سابقا.

وزارة الاقتصاد والمالية

الأمانة العامة

‐ الأمين العام: يعقوب أحمد عيشه، أمين عام وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة سابقا.

وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي

الأمانة العامة

‐ الأمين العام: يحي ولد الطالب، مهندس متخصص في التعليم الالكتروني.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الأمانة العامة

‐ الأمين العام: أنوي الشيخ، إداري من السلك المالي، أمين عام وزارة التجهيز والنقل سابقا.

الإدارة المركزية

المديرية الإدارية والمالية

‐ المدير: نور الدين الطالب دحمان، المدير المساعد للتمويلات بوزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة سابقا.

المؤسسات العمومية

مدرسة الدراسات العليا للتجارة

‐ المديرة العامة: فاطما ابنيجارة، حاصلة على شهادة الدكتوراه في التجارة والأعمال.

وزارة الصحة:

الأمانة العامة

‐ الأمينة العامة: العالية منكوس، الأمينة العامة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج سابقا.

المؤسسات العمومية

مركز الاستطباب الوطني

‐ المدير العام: العقيد الطبيب شريف ولد جدو لد ميني، رئيس مصلحة الجراحة العامة بالمستشفى العسكري سابقا.

‐ المدير العام المساعد: الدكتور أحمد كان، رئيس مصلحة جراحة الأطفال بالمستشفى الوطني سابقا.

مستشفى الصداقة

‐ المدير العام المساعد: الدكتور محمد بونه مختار، المدير الجهوي للصحة بنواكشوط الشمالية.

وزارة الوظيفة العمومية والعمل:

الأمانة العامة

‐ الأمين العام: البكاي ولد عبد القادر، مدير ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج سابقا.

وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة

الأمانة العامة

‐ الأمين العام: خالد عابدين سيدي، مدير التخطيط والتنسيق ومتابعة البرامج والاحصائيات بوزارة البيئة سابقا.

وزارة الطاقة والنفط

الأمانة العامة

‐ الأمين العام: عالي سيلي سومارى، أمين عام وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة سابقا.

المؤسسات العمومية

الشركة الموريتانية للمحروقات

‐ المدير العام: إسماعيل عبد الفتاح، وزير سابق.

مجموعة صوملك

‐ المدير العام: سيدي ولد سالم، وزير سابق.

وزارة المعادن والصناعة

الأمانة العامة

‐ الأمين العام: أحمد سالم بوهده، أمين عام وزارة النفط والمعادن والطاقة سابقا.

وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية

الأمانة العامة

‐ الأمين العام: سيدي عالي ولد بوبكر، أمين عام وزارة الصيد والاقتصاد البحري سابقا.

المؤسسات العمومية

الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية

‐ المدير العام: محمد اتراورى، مدير عمال البحر والعمل البحري والتكوين في نفس الوكالة سابقا

وزارة الزراعة والسيادة الغذائية

الأمانة العامة

‐ الأمين العام: أحمد سالم العربي، نفس المنصب سابقا.

وزارة للتنمية الحيوانية

الأمانة العامة

‐ الأمين العام: محمد محمود عبد الله، مفتش عام للمالية.

المؤسسات العمومية

الشركة الموريتانية لمنتجات الألبان

‐ المدير العام: ممادو لي، مهندس، مدير مساعد للصناعة سابقا.

وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري

الأمانة العامة

‐ الأمين العام: محمد محمود حمادي، مكلف بمهمة بوزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سابقا.

وزارة التجارة والسياحة

الأمانة العامة

‐ الأمين العام: كي آمدو الحاج، أمين عام وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة سابقا.

وزارة للإسكان والعمران والاستصلاح الترابي

الأمانة العامة

‐ الأمين العام: أحمد سالم بوخريص، أمين عام وزارة التشغيل والتكوين المهني سابقا.

وزارة التجهيز والنقل

الأمانة العامة

‐ الأمينة العامة: امعيزيزة كربالي، الأمينة العامة لوزارة الثقافة والشباب والرياضة سابقا.

المؤسسات العمومية

مؤسسة أشغال صيانة الطرق

‐ المدير العام: افال خيار، المدير العام للميزانية سابقا.

وزارة المياه والصرف الصحي

مجلالأمانة العامة

‐ الأمين العام: مختار حندي، أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سابقا

وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان

الأمانة العامة

‐ الأمين العام: سيدي محمد جدو، المدير الإداري والمالي بوزارة التعليم العالي سابقا.

وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة

الأمانة العامة

‐ الأمين العام: حمودي شيخنا عالي، إداري من السلك المالي

وزارة البيئة والتنمية المستدامة

الأمانة العامة

‐ الأمين العام: مولاي إبراهيم ولد مولاي إبراهيم، أمين عام وزارة الوظيفة العمومية والعمل سابقا.

الإدارة المركزية

مديرية التخطيط ومتابعة البرامج والإحصاءات

‐ المدير: محمد لمين أحمد سالم بوفره، مفتش بوزارة التجهيز والنقل سابقا.

الوزارة المنتدبة لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية مكلفا باللامركزية والتنمية المحلية:

ديوان الوزير

‐ مدير الديوان: حمزة اعمر، مستشار بوزارة المياه والصرف الصحي سابقا.

الوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية مكلفا بالميزانية

ديوان الوزير

‐ مدير الديوان: ديالو ممادو عبدولاي، الأمين العام لوزارة المالية سابقا.

المديرية العامة للميزانية

‐ المدير العام: أحمد ولد آب، المدير العام المساعد لنفس المديرية سابقا.

‐ المدير العام المساعد: الحسيني موسى واد، مفتش عام للمالية سابقا.

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