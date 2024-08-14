صدقت الحكومة الموريتانية اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يتضمن “الإطار التشريعي للسندات المؤمنة”.

وجاء في بيان الحكومة، إن هذا مشروع هذا القانون يهدف إلى “دعم الاستقرار المالي من خلال تمكين مؤسسات القرض الموريتانية من تنويع مصادر تمويلها على المدى القصير والمتوسط والطويل”.

وقال وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد ابوه، في تعليقه على القانون خلال مؤتمر الحكومة، إن مشروع القانون الجديد يندرج في إطار جملة من النصوص يعكف عليها القطاع حاليا والبنك المركزي والهدف منها هو تنظيم أكثر للحياة الاقتصادية في البلد”.

وأكد أنه يسعى إلى تأطير عملية استصدار السندات المؤمنة” مشيراً كذلك أنه “جزء لايتجزء من نصوص أخرى مرتقبة ستكون هناك فرصة للتحدث بشأنها تتعلق بإرساء سوق للأوراق المالية وتنظيم عمليات التمويل وإعادة التمويل بالنسبة للمؤسسات المتدخلة في ميدان القروض”.

وأضاف أن “الهدف من إصدار هذه السندات هو تمكين هذه المؤسسات من رفع السيولة لإعادة تمويل أنشطتها وطرح أدوات دين على السوق معترف بها قانونيا ومحصنة بالنسبة لقيمتها في حالة تخلف المؤسسة المصدرة للسندات عن اداء مستحقات هذه السندات.”

وأشار إلى أن “هذه السندات ستكون مدعومة بمحفظة من الأصول تتكون من فئتين أصول درجة أولى وأصول إضافية تكميلية ويعني ذلك أنه في حالة تم ضبط تعيين إدارة مؤقتة للمؤسسة التي أصدرت السندات المؤمنة أو في حالة تصفيتها قضائيا لا يوجد أي خطر أو مخاوف بالنسبة للمستثمر في هذه السندات من ضياع حقوقهم”.