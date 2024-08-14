افتتحت جمهورية تشاد اليوم الأربعاء قنصلية لها بمدينة الداخلة جنوب المملكة المغربية، وذلك بعد إبلاغ السلطات تشادية نظيرتها المغربية افتتاح القنصلية في السابع من سبتمبر 2022.

وجرى افتتاح القنصلية في حفل حضره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره تشادي وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والتشاديين بالخارج والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عبد الرحمن غلام الله.

وقال الوزير المغربي بوريطة، إن فتح قنصلية عامة لتشاد بالداخلة «يجسد جودة ومتانة الروابط بين المغرب وتشاد، التي تتميز بعمقها التاريخي وتقوم على الأخوة والتضامن».

وأشار بوريطة إلى رغبة البلدين في «تنشيط التبادلات الاقتصادية، مشيرا إلى الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص في هذا الصدد ».

وأكد الوزير التزامه بتكثيف «التعاون الثنائي في إطار معزز من التعاون بين دول الجنوب».

ووقع الطرفان بيانا مشتركا «يلخص هذه الرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف القطاعات الاستراتيجية، كما ركزت المناقشات بشكل خاص على الديناميكية الاقتصادية وأهمية القطاع الخاص في تعزيز هذه التبادلات ».

ومن بين الاتفاقيات الموقعة «منع الازدواج الضريبي، وهي خطوة حاسمة لتشجيع الأنشطة الاقتصادية عبر الحدود من خلال تجنب الازدواج الضريبي على الشركات والأفراد العاملين في كلا البلدين، كما تهدف هذه إلى تحفيز الاستثمارات وتقليل الأعباء الضريبية، مما يسهم في خلق بيئة أعمال جذابة » حسب البيان.

وأضاف البيان المشترك أن البلدان يعتزمان إنشاء منصة للمعرفة والابتكار من خلال تعزيز التبادلات الجامعية ودعم المبادرات العلمية المشتركة.

وناقش الطرفان التعاون في مجال قطاع التعليم والابتكار، وقطاع الطيران المدني، حيث تم الاتفاق على التعاون الفني، والبحث في مجال الزراعة الحراجية، حيث التزم الوزراء بتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الحراجية.

وخلص البيان إلى أن هذا الحدث يمثل «فرصة لمراجعة التقدم المحرز واستكشاف مسارات جديدة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشتر، وستكون هذه الدورة بمثابة خطوة جديدة في تعزيز الجهود المشتركة الهادفة إلى توسيع نطاق هذه الشراكة الاستراتيجية ».