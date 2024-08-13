سجلت مقاييس المطر أمس الاثنين تساقط كميات من الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد، وفق ما أفادت به مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية وللامركزية، وذلك على النحو التالي:

* الحوض الشرقي

* جكني:

أم أرزيكه 50 ملم

تيسير 30 ملم

جكني 28 ملم

منت أحميديت 25 ملم

أطويل إفلان 25 ملم

آمريشه 25 ملم

حاسي أبراهيم 25 ملم

المبروك 22 ملم

كصر البركه 22 ملم

تيشيليت لكور 20 ملم

أجمانيه 20 ملم

أفيرني 20 ملم

فينيه 18 ملم

عين الحولي 15 ملم

أتوف 08 ملم

– مقاطعة تمبدغه:

أم لمداك 70 ملم

أكاي 50 ملم

حاسي أمحمدي 42 ملم

أمات تيكاتن 19 ملم

– مقاطعة آمرج:

آمرج 10 ملم

الملس 09 ملم

أم أعشيش 07 ملم

دار العافيه أشرفه 06 ملم

كطع لحجار 02 ملم

– مقاطعة النعمة:

مفتاح (2) 35 ملم

أهل محمد ناجم 30 ملم

– مقاطعة عدل بكرو:

السيفان 08 ملم

ولاية اترارزه:

– مقاطعة أركيز:

تيذرذرت 25 ملم

بوبكر 13 ملم

معط مولانه 12 ملم

الرباط 12 ملم

تنبيعلي 12 ملم

برينه 10 ملم

ميمون 09 ملم

أنتيزيت 05 ملم