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تازيازت تعلن تكوين 90 فنيا متخصصا في نواكشوط ونواذيبو

أحمدُ ولد الحسنبواسطة

 أعلنت شركة تازيازت موريتانيا المحدودة عن تخرج مجموعة جديدة من المتدربين الذين أكملوا برنامج التكوين المهني الأخير، في إطار شراكة مع مدارس التعليم الفني والتكوين المهني والبناء والأشغال العمومية (EETFP – BTP) في نواكشوط و نواذيبو.

وحسب ما أعلنت الشركة فقد استفاد من التكوين 60 شابا في العاصمة نواكشوط و  30 في العاصمة الاقتصادية نواذيبو، وتمثل نسبة النساء من مجموع المستفيدين من البرنامج 37٪ .

وأضافت في بيان لها أن المتدربين أكملوا مع بداية شهر أغسطس الجاري، برنامجًا تكوينيا مدته أربعة أشهر.

وقالت الشركة إن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز قابلية الشباب الموريتاني للتوظيف، من خلال تزويدهم بالمهارات الفنية المطلوبة في القطاعات المتنامية مثل الطاقة المتجددة، وكهربة المباني وميكانيكا السيارات والتبريد/تكييف الهواء ونجارة الألومنيوم.

وأشارت إلى أن تمويل هذا التكوين بلغ 14.1 مليون أوقية جديدة (حوالي 357000 دولار أمريكي)، ما يؤكد  التزام تازيازت بتطوير المواهب المحلية ودمج الشباب الموريتاني في القوى العاملة، حسب الشركة.

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موري نت
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