أدانت الحكومة الموريتانية اليوم السبت، الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي، في حي الدرج شرق مدينة غزة, ووصفته بأنه “عدوان همجي”.

وقال البيان الصادر عن الحكومة، إنها “تدين بشدة هذا الهجوم الفظيع الذي استهدف مدرسة “التابعين”، والذي أسفر عن سقوط أكثر من 100 مواطن فلسطيني أعزل ما بين شهيد وجريح.”

وأكدت الحكومة أن “هذا العدوان الهمجي الجديد يشكل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.”

ودعت المجتمع الدولي “إلى تحمل مسؤولياته الكاملة واتخاذ الإجراءات الفورية لإيقاف مسلسل الإبادة الجماعية المتواصل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل منذ أكثر من عشرة أشهر” مطالبة “بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين.”

وتعرضت “مدرسة التابعين” فجر اليوم السبت,التي تؤوي النازحين في الدرج شرق مدينة غزة، إلى قصف إسرائيلي، أسفر عن مقتل أكثر من 100 فلسطيني وأصيب العشرات بجروح.