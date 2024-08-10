زار الوزير الأول المختار ولد أجاي ليل الجمعة/السبت, رئيس حزب التكتل أحمد ولد داداه في منزله حاملاً تحيات وتقدير رئيس الجمهورية حسب بيان أصدره حزب تكتل القوى الديمقراطية.

وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من تعيين ولد جاي وزيراً أول. وتشكيله حكومة هي الأولى في مأمورية الرئيس محمد ولد الغزواني الثانية، الذي شغلت “التهدئة السياسية” حيزاً واسعاً في برنامجه الانتخابي.

وقال البيان إن الرئيس ولد داداه عبر للوزير الأول “عن تثمينه للدلالات السياسية التي تضمنتها الزيارة

معرباً عن تفاؤله باستمرار جو الانفتاح والتهدئة بين الفرقاء السياسيين”. من غير أن يدخل في تفاصيل أكثر حول الزيارة.

وتتزامن زيارة الوزير الأول لولد داداه (أبرز وجوه المعارضة التاريخية) في ظرف حرج لحزب التكتل الذي يشهد في الأشهر الأخيرة انقسامات بين جناحين رئيسيين فيه على إثر خلافات داخلية من مواقف الحزب المتقربة من النظام في الفترة الأخيرة.