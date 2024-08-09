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وزيرة الطفولة والأسرة: سنطبق مبدأ المكافأة والعقوبة على الجميع

محمد فال فتىبواسطة

قالت وزيرة الطفولة والأسرة صفية بنت انتهاه، اليوم الجمعة، إنه “لا فرصة بعد اليوم للمتغيبين عن أماكن عملهم بدون مبررات؛ حيث سيتم تطبيق مبدأ المكافأة والعقوبـة على الجميع مهما كانت رتبتهم”.

وأضافت خلال ترأسها الاجتماع الدوري للديـوان بمباني الوزارة، أن “تلك التعليمات والتوجيهات ستنفذ حرفيا وستشكل أولوية للقطاع”. وفق قولها

وأكدت “أن تعليمات رئيس الجمهورية، واضحة في عدم التسامح مطلقا مع الفساد والمفسدين، والحرص الدؤوب على تسخير الممتلكات العامة، والوقت الإداري لخدمة المواطنين”.

وطالبت الوزيرة الأمين العام ورؤساء الأقطاب “بتحديد الـعراقيل ذات الأولوية، والعمل على حلها بشكل سريع، ومواصلة خطة العمل بديناميكية أكبر وأسرع”.

 

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موري نت
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