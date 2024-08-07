أعلنت وزارة التجهيز والنقل، أنها تعكف حاليا على تجديد سيارات الأجرة في نواكشوط، من خلال البحث عن تمويل يمكن الأشخاص المسجلين في قواعد بيانات الوزارة من تبديل سياراتهم المتهالكة بسيارات جديدة.

جاء ذلك على لسان مدير النقل الحضري بسلطة النقل الطرقي، عالي ولد أيده، في مقابلة أجرتها معه الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).

وقال ولد أيده، إن السائقين الذين سيحصلون على سيارات جديدة بدل سياراتهم المتهالكة، سيقوم كل واحد منهم بتسديد سعر سيارته الجديدة بالتقسيط.

وتحدث مدير النقل الحضري في المقابلة، عن حملة تنظيف الأسواق وإخلاء الشوارع التي نُفذت في العاصمة نواكشوط خلال الأسابيع الماضية، معتبرا أنها عملت على إعادة تأهيل الطرق المحاذية للأسواق الموجودة في هذه المنطقة.

وأشاد بمستوى تفهم وتعاطي الباعة المتجولين وملاك سيارات الأجرة مع متطلبات الحملة، مشيرا إلى أن اللجنة المعنية تنوي توسيع الخطة مستقبلا لتشمل جميع أسواق المدينة.

وأكد أن الحملة مكنت من إخلاء المناطق المستهدفة من الباعة المتجولين، وإصلاح الشوارع العامة فيها، وتحديد فضاءات خاصة لمآرب النقل ووضع لوحات تحدد اتجاه المسارات.