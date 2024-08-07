أعلنت القيادة العامة لأركان للجيوش الموريتانية، عن فتح المجال أمام الشعراء، للمشاركة في مسابقة لتأليف نشيد خاص بالجيش الوطني الموريتاني.

وقالت قيادة الأركان في إعلانها، إنها تشترط أن تكون كلمات النشيد واضحة، ومفهومة وسلسة التركيب، وأن يكون سليما عروضيا ونحويا وصرفيا.

وأضافت أن الشروط تتضمن أيضا، كتابة كلمات بوزن شعري بطرق إيقاعية يسهل تلحينه بنغمة وموسيقى حماسيتين.

وحددت قيادة أركان الجيوش، يوم 13 من شهر سبتمبر المقبل، آخر أجل لاستلام ملفات المشاركة في المسابقة، التي تشرف عليها مديرية الاتصال والعلاقات العامة بالأركان العامة للجيوش واتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين.

ويتكون ملف المشاركة في المسابقة من كلمات النشيد المقترح، بالإضافة إلى سيرة ذاتية موجزة لكاتب الكلمات، وصورة من بطاقة التعريف الوطنية، أو جواز السفر.