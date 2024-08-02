حلت العداءة الموريتانية سلم أحمدي بوها، في المركز الثامن في مجموعتها في تصفيات سباق 100 متر عدو للسيدات، في منافسات ألعاب القوى، بأولمبياد باريس 2024.

وقالت سلم في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، إنها غير راضية عن احتلال المركز الثامن في تصفيات سباق 100 مضيفة أنها كانت تريد تحقيق نتيجة أفضل، وتحقيق أهدافها المرسومة في الأولمبياد.

وأضافت: “قدمنا كل ما بوسعنا، لكننا لم نحقق النتائج المرجوة، لكن سأواصل طريقي في العمل الجاد”.