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Mauritel

أولمبياد باريس.. العداء الموريتانية “سلم” تتذيل سباق 100 عدو

أحمدُ ولد الحسنبواسطة
pha Laos' Silina Pha Aphay reacts next to Mauritania's Salam Bouha Ahamdy in the women's 100m heat of the athletics event at the Paris 2024 Olympic Games at Stade de France in Saint-Denis, north of Paris, on August 2, 2024. (Photo by Jewel SAMAD / AFP) (Photo by JEWEL SAMAD/AFP via Getty Images)

حلت العداءة الموريتانية سلم أحمدي بوها، في المركز الثامن في مجموعتها في تصفيات سباق 100 متر عدو للسيدات، في منافسات ألعاب القوى، بأولمبياد باريس 2024.

وقالت سلم في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، إنها غير راضية عن احتلال المركز الثامن في تصفيات سباق 100 مضيفة أنها كانت تريد تحقيق نتيجة أفضل، وتحقيق أهدافها المرسومة في الأولمبياد.

وأضافت: “قدمنا كل ما بوسعنا، لكننا لم نحقق النتائج المرجوة، لكن سأواصل طريقي في العمل الجاد”.

وأشارت “كانت أحلامي كبيرة في أولمبياد باريس، لكن هذا ما قدره الله لنا، وسأعمل على تحسين أرقامي في المستقبل القريب والتألق في الاستحقاقات المقبلة”.
Mauritel

موري نت
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