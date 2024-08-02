قال الإطار الاستراتيجي الدائم للدفاع عن شعب أزواد، إنه لم يفقد أيا من المواقع العسكرية التي كان يسيطر عليها منذ انسحابه الاستراتيجي من كيدال في نوفمبر 2023.

وقال في بيان، إن معارك تنزواتين الأخيرة خاضتها قواته وحدها من البداية إلى النهاية.

وأوضح بهذا الخصوص أنه قتل 84 عنصرا من قوات فاغنر خلال تلك المعركة، في حين أسر سبعة منهم، بينما قتل من الجيش المالي سبعة وأربعين عنصرا، حسب قوله.

وذكر أنه دمر العديد من المدرعات والمركبات، مشيرا إلى أنه اغتنم من المعارك، العديد من الأسلحة والعتاد، كانت بحوزة الجيش المالي، وفاغنر.

وبخصوص العمليات الأخيرة التي شنها الجيش المالي بالتعاون مع بوركينا فاسو، دان الإطار الاستراتيجي الأزوادي، القصف الجوي، مشيرا إلى أنه استهدف موقع المدنيين المنقبين والنازحين في تينزاواتين .

وقال إن القصف أدى إلى مقتل أكثر من خمسين (50) شخصاً من أصول نيجيرية، وسودانية وتشادية، مؤكدا أنه كان للانتقام من الهزيمة في المعارك الأخيرة.