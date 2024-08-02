قال الإطار الاستراتيجي الدائم للدفاع عن شعب أزواد، إنه لم يفقد أيا من المواقع العسكرية التي كان يسيطر عليها منذ انسحابه الاستراتيجي من كيدال في نوفمبر 2023.
وقال في بيان، إن معارك تنزواتين الأخيرة خاضتها قواته وحدها من البداية إلى النهاية.
وأوضح بهذا الخصوص أنه قتل 84 عنصرا من قوات فاغنر خلال تلك المعركة، في حين أسر سبعة منهم، بينما قتل من الجيش المالي سبعة وأربعين عنصرا، حسب قوله.
وذكر أنه دمر العديد من المدرعات والمركبات، مشيرا إلى أنه اغتنم من المعارك، العديد من الأسلحة والعتاد، كانت بحوزة الجيش المالي، وفاغنر.
وكان الجيش المالي، أعلن أمس تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف وصفها بـ”الإرهابية” في تنزاواتين قرب الحدود الجزائرية.
وأكد أنه تمكن من تدمير مخابئ أسلحة وقواعد لوجستية للمسلحين الأزواديين، مشيرا إلى تدمير شاحنات صغيرة مجهزة بأسلحة ثقيلة.
وأوضح أن العملية تم تنفيذها بالتنسيق مع القوات المسلحة لبوركينا فاسو، في إطار آلية الدفاع الجماعي لكونفدرالية تحالف دول الساحل.