وفي خطابه بعد التنصيب، تعهد محمد ولد الغزواني، بشن حرب لا هوادة فيها على الفساد، ومكافحة الرشوة، والمحسوبية.

وأكد الرئيس المنتخب في خطابه بأن أمن البلاد يشكل أولويتة بالنسبة له، وأنه سيمنح الأولوية لضمان الأمن والاستقرار لما يمثله ذلك من أهمية لإنجاز أي برنامج تنموي.