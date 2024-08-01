قال رئيس جبهة المواطنة والعدالة، محمد جميل ولد منصور، إن الحوار السياسي سيعيد الهدوء، وسيحل مشكلة الحوارات السابقة التي شهدتها البلاد في الماضي، التي وصفها بأنها كانت إما “ناقصة أو محدودة أو مرتبكة“

وأكد خلال لقاء مع قناة “صحراء24″ على هامش حفل تنصيب محمد ولد الغزواني لولاية رئاسية جديدة، اليوم الخميس، أن معظم الأطراف السياسية طالبت بالحوار أكثر من مرة، ودعت إلى حوار لا يستثني أحداً، ولا موضوعاً“.

وقال “إن المعارضة يمكن أن تدخل الحوار، وتظل تمارس دورها المعارض“، مضيفاً في السياق نفسه، أن “البلد بحاجة إلى معارضة قوية وفاعلة لكن في حدود أدبيات سياسية متفق عليها” حسب تعبيره

وأضاف ولد منصور أن “ولد الغزواني أكد للشعب الموريتاني من خلال ذكره للحوار في خطابه، أنه جادٌ في برنامجه، وسائر فيه“، مطالباً القوى السياسية “بمرافقة الحوار هذه المرة حتى يكون أكثر نتيجة وأجود مخرجات” وفق قوله