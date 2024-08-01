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جميل ولد منصور: الحوار يعيد الهدوء.. وسيحل مشكلة الحوارات السابقة

محمد فال فتىبواسطة

قال رئيس جبهة المواطنة والعدالة، محمد جميل ولد منصور، إن الحوار السياسي سيعيد الهدوء، وسيحل مشكلة الحوارات السابقة التي شهدتها البلاد في الماضي، التي وصفها بأنها كانت إماناقصة أو محدودة أو مرتبكة

وأكد خلال لقاء مع قناةصحراء24″ على هامش حفل تنصيب محمد ولد الغزواني لولاية رئاسية جديدة، اليوم الخميس، أن معظم الأطراف السياسية طالبت بالحوار أكثر من مرة، ودعت إلى حوار لا يستثني أحداً، ولا موضوعاً“.

وقالإن المعارضة يمكن أن تدخل الحوار، وتظل تمارس دورها المعارض، مضيفاً في السياق نفسه، أنالبلد بحاجة إلى معارضة قوية وفاعلة لكن في حدود أدبيات سياسية متفق عليها” حسب تعبيره

وأضاف ولد منصور أنولد الغزواني أكد للشعب الموريتاني من خلال ذكره للحوار في خطابه، أنه جادٌ في برنامجه، وسائر فيه، مطالباً القوى السياسيةبمرافقة الحوار هذه المرة حتى يكون أكثر نتيجة وأجود مخرجاتوفق قوله

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موري نت
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