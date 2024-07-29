تم يوم أمس الأحد وضع حجر أساس لمركز تحفيظ في منطقة حياة جديدة يتكون هذا المركز من مسجد و محظرة لصالح ساكنة الحي ، بتمويل من جمعية نماء الكويتية و تنفيذ جميعة اليد العليا

حفل حجر الأساس الذي أشرف عليه كل من وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي ووزير التجارة والسياحة والصناعة التقليدية وبحضور سفير دولة الكويت الشقيقة ووفد من جمعيتي نماء الكويتية و كاف البحرينية ، هذا الحفل كام فرصة أشاد فيها الأمين العام لجمعية اليد الدكتور محمد عبد الرحمن ولد الصبار بدور الكويت الخيري في كل ربوع موريتانيا مشيدا بمشاريع مؤسساتها الخيرية الرسمية و الأهلية

بدوره عمدة بلدية توجنين شكر جمعية اليد العليا ومن خلالها جهة التمويل الكويتية على اختيار بلديته لاحتضان هذا المشروع خصوصا هذا الحي الهش الذي يعتبر هذا أول مسجد ومحظرة يستفيد منهما

الأستاذ خالد مبارك مدير الإغاثة بجمعية نماء شكر السلطات الرسمية على التسهيلات والدعم الذي تقدمه لتصل مشاريع مؤسسته للمستفيدين ، مثمنا دور جمعية اليد العليا الميداني في اختيار أماكن الاحتياج وجودة التنفيذ

ساكنة الحي بدورهم شكروا السلطات الرسمية و الجمعيات الممولة والمنفذة وعبروا عن فرحتهم بهذا الإنجاز متمنين للجميع التوفيق في مساعيهم الخيرية

و يقوم وفد كويتي وبحريني هذه الأيام بزيارة مشتركة لموريتانيا بتنسيق مع جمعية اليد العليا لتنفيذ مشاريع خيرية في عدة ولايات