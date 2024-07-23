قال القائد العام لأركان الجيوش في موريتانيا، مختار ولد بله، إن المدرسة العسكرية نشهد اليوم بارتياح تخرج أول دفعة من خريجيها وهم يحملون شهادة ليسانس في التسيير العسكري”.

جاء حديث ولد بله في حفل تخرج الدفعة الأربعين من الضباط العاملين بأطار، بولاية آدرار شمالي البلاد.

وخاطب ولد بله، الضباط الخريجين: “إن هذه المعارف ستعزز مهاراتكم التي اكتسبتموها على مدى ثلاث سنوات في مجال التكوين الأكاديمي والعسكري للنهوض باستحقاقات الخدمة وواجب الدفاع عن الوطن والذود عن الحوزة الترابية.”

وحَثّ في خطابه الضباط على “تطوير مهاراتهم من خلال البحث والدراسة والاطلاع على آخر المستجدات في مجال العلوم والمعارف العسكرية للرفع من أدائهم”.

وأوضح أن السلطات العليا في البلد “تسعى إلى بناء منظومة دفاعية وطنية قوية من خلال الرفع من الجاهزية القتالية للجيش الوطني على مستوى الأفراد والعتاد لمواجهة التحديات الأمنية، والاضطلاع بمهامها”.