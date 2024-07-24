عادت خدمة الإنترنت (3G) على الهاتف المحمول، فجر اليوم الأربعاء، إلى عموم التراب الموريتاني، بعد انقطاع دام لمدة اثنين وعشرين يوماً، بررته الحكومة بأسباب أمنية.

جاء انقطاع الإنترنت عن الهواتف الخلوية، ليل 2 من يوليو، بالتزامن مع أعمال شغب وتخريب وقعت في العاصمة نواكشوط، وبعض المدن الداخلية، بعد إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية، من قبل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، والتي أظهرت فوز محمد ولد الغزواني بمأمورية جديدة.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الناني ولد أشروقة، مساء أمس، إن قطع الإنترنت عن الهاتف المحمول في موريتانيا جاء لضرورة أمنية،مضيفاً أن الحكومة تدرك أن قطع الانترنت خطوة تحمل الإزعاج للمواطنين، لكنه نتائجه على الأمن كبيرة.