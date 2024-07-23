بدأت السلطات الموريتانية في مدينة اكجوجت عاصمة ولاية إينشيري، توزيع المياه عبر الصهاريج على مختلف أحياء المدينة، وذلك بعد أزمة التي شهدتها المدينة جراء عطل فني في الأنبوب الرئيسي لشركة مناجم نحاس موريتانيا القادم من بحيرة بنشاب.

وتأتي هذه العملية بعد انقطاع كامل للمياه عن المدينة نتيجة للخل الفني المذكور، والذي تسبب في أزمة عطش غير مسبوقة على مستوى المدينة.

وقال والي إينشيري ادريس دمبا كوريرا، إن السلطات الادارية اتخذت الإجراءات اللازمة لتفادي هذه الأزمة، وتم الاتصال بكافة الجهات المعنية من أجل تسريع وتيرة الأشغال في العطل الفني للأنبوب الرئيسي لشركة مناجم نحاس موريتانيا.

وأضاف أن عملية توفير المياه عبر الصهاريج تمت بمشاركة الشركة الوطنية للمياه وجهة انشيري وبلدية أكجوجت، مسديا الشكر لنائب مقاطعة أكجوجت الذي قام بتأجير 5 صهاريج منذ بداية الأزمة وحتى اليوم للمشاركة في الحلول المقام بها في هذا المجال، مؤكدا أن الصهاريج تأخذ المياه من الكلمتر 66 مابين مدينتي أكجوجت وبنشاب.

وأشار إلى أن شركة مناجم نحاس موريتانيا، عبأت الفرق الفنية منذ اليوم الأول للأزمة، وتعمل على إصلاح الخلل الفني في أسرع وقت ممكن.