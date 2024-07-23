أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية والداخلية، اليوم الثلاثاء، أن مقاييس المطر سجلت خلال الــ24 ساعة الماضية هطل كميات من الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد وذلك على النحو التالي:

الحوض الشرقي

حاسي أمهادي……………25 ملم

مبارك……………20 ملم

لبحيره……………05 ملم

منت أحميديت……………07 ملم

دجيكني…………… 02 ملم

منصور …………… 10 ملم

محل أولاد زيد …………… 05 ملم

فصاله …………… 1.5 ملم

دار السلام 1 …………… 36 ملم

دار أسلامه …………… 35 ملم

أقيلك إدوعلي …………… 33 ملم

دار العلا …………… 30 ملم

بودمغه …………… 27 ملم

لعيون …………… 15 ملم

بوصفيه …………… 15 ملم

بدر …………… 15 ملم

تيشيليت أنعامه …………… 11 ملم

زاكيه أم أعكال …………… 10 ملم

الحوض الغربي

الفلانيه …………… 33 ملم

كوبني …………… 06 ملم

أدفعه …………… 25 ملم

قرقار …………… 10 ملم

عين فربه …………… 10 ملم

طينطان …………… 09 ملم

بوشره …………… 05 ملم

كلب الخير …………… 03 ملم

أبريمه …………… 55 ملم

مسيل كرفاف …………… 24 ملم

نايليه …………… 20 ملم

بغداد …………… 20 ملم

أخريجت أهل الشيخ أحمد …………… 13 ملم

أطويل …………… 12 ملم

تاكوديت …………… 07 ملم

كتول …………… 05 ملم

ريوك …………… 15 ملم

تامشكط …………… 04 ملم

لعصابه

كاقي …………… 56 ملم

أولاد الامين …………… 40 ملم

بلاجميل …………… 40 ملم

كودجاجي …………… 39 ملم

أشكاطا …………… 37 ملم

لهميتيه …………… 35 ملم

حي كامل …………… 30 ملم

آكوينيت …………… 30 ملم

أهل جيلاني …………… 30 ملم

أذن البداع …………… 30 ملم

تناها …………… 28 ملم

أهل مودي مالل …………… 26 ملم

كنكوصه …………… 25 ملم

أذن لفرس …………… 23 ملم

كيولا …………… 21 ملم

قنزارا …………… 20 ملم

أدفيع أهل ثلول …………… 17 ملم

لكليبيه …………… 15 ملم

الفرع …………… 15 ملم

أنخيل …………… 15 ملم

أدي إفلان …………… 10 ملم

طفره …………… 05 ملم

هامد …………… 04 ملم

ماقا …………… 35 ملم

باركيول …………… 15 ملم

باركيول لخظر …………… 03 ملم

سنهوري …………… 03 ملم

أحسي أطين …………… 53 ملم

بروده …………… 11 ملم

بلهراتك …………… 08 ملم

كرو …………… 07 ملم

أكني أهل نوح …………… 03 ملم

كوركول

الخظارا …………… 31 ملم

أدجادجبني أشرفه …………… 30 ملم

أدجادجبني كانديكا …………… 25 ملم

بودامي …………… 15 ملم

آلمان …………… 15 ملم

أمبود القديم …………… 15 ملم

الحامظيه …………… 15 ملم

سيليواأبرار …………… 10 ملم

أمبود …………… 07 ملم

أهل عمر ول إعلي …………… 05 ملم

والي …………… 55 ملم

تولل …………… 51 ملم

مقامه …………… 48 ملم

بيلكه …………… 48 ملم

كونبو …………… 45 ملم

نيرول …………… 31 ملم

هوليرى …………… 25 ملم

دجنكارا …………… 20 ملم

توكومادي …………… 20 ملم

نيما …………… 15 ملم

أهل نانه …………… 10 ملم

أرويبينه …………… 10 ملم

كيدي ماغه

الخشبايه …………… 65 ملم

أهل سيدي ول أمبارك …………… 55 ملم

كنيكمو …………… 51 ملم

أهل يربه …………… 45 ملم

حمد لله …………… 38 ملم

دانكرمو …………… 26 ملم

سيليبابي …………… 21 ملم

أهل صمبا …………… 21 ملم

حاسي شكار …………… 17 ملم

واعرت أهل أحميميد …………… 15 ملم

دجالا …………… 15 ملم

تاشوط …………… 09 ملم

ول بني أدباي …………… 07 ملم

تنل دجايه …………… 06 ملم

واعرت أهل لكحل …………… 04 ملم

أبير إفرى …………… 50 ملم

ويد أجريد …………… 36 ملم

كرفافه …………… 30 ملم

أبحيره …………… 23 ملم

أندوملي أهل موسى …………… 21 ملم

عوينات …………… 20 ملم

ول ينج …………… 16 ملم

أكليبيه …………… 15 ملم

أندومل أنياكى …………… 13 ملم

أنبيه …………… 12 ملم

ول جدو الفلاني …………… 11 ملم

متعيلك المدن …………… 10 ملم

بودجبايه …………… 10 ملم

لحرج جام جام …………… 10 ملم

آكوانيت …………… 08 ملم

لحرج …………… 6.5 ملم

متعيلك أدباي …………… 03 ملم

عدال …………… 03 ملم

لمقيشم …………… 03 ملم

أهل أبريك …………… 61 ملم

آكوينيت …………… 30 ملم

دجيكي …………… 22 ملم

ول أرامي تادريسه …………… 18 ملم

بوكربه …………… 04 ملم

أهل عالي جديده …………… 02 ملم

بوتندا …………… 40 ملم

أزنيكي العربي …………… 22 ملم

كوري …………… 04 ملم