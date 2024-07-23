أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس في قطاع غزة، الثلاثاء أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة الذي دخل شهره العاشر، ارتفعت إلى 39090 شهيدا على الأقل.

وقالت الوزارة في بيان، إنها أحصت بين من نقل إلى المستشفيات “84 شهيد ا … خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة” حتى صباح الثلاثاء.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الجرحى “بلغ 90147 إصابة منذ السابع من أكتوبر”.

وبحسب بيان الوزارة، ارتفعت حصيلة الضحايا في العملية التي بدأتها القوات الإسرائيلية في خان يونس إلى “73 شهيدا بينهم 24 طفلا و15 سيدة وأكثر من 270 إصابة”.

وكان جيش الاحتلال طلب من الفلسطينيين في الجزء الشرقي من خان يونس في جنوب القطاع مغادرته قبل بدء عملية قال إنها رد على إطلاق صواريخ منها.

في الأشهر الأخيرة، شن الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية مكثفة في مناطق عدة في غزة أعلن في السابق أنه أخلاها من مقاتلي حماس.