أعلنت اللجنة المكلفة بإحصاء الثروة الحيوانية، أن النتائج الأولية، للثروة الحيوانيّة على مستوى ولاية تيرس زمور، بلغت 86 ألف و 916 رأسا من الماشية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد ، اليوم الثلاثاء، في مدينة ازويرات، لتقييم عمل اللجنة الجهوية المكلفة بإحصاء الثروة الحيوانية على مستوى الولاية وترأسه والي الولاية محمد المختار ولد عبدي.

وقدم الوالي خلال هذا الاجتماع شكره لكافة القائمين على نجاح عملية إحصاء الثروة الحيوانية والتي استمرت 43 يوما على مستوى الدوائر في الولاية.

وأكد أن عملية إحصاء الثروة الحيوانية ينتظر أن تتم صياغتها بشكل نهائي وإعلان نتائجها من قبل المصالح المختصة.

من جانبه أوضح المندوب الجهوي للتنمية الحيوانية سيد عبد الله ولد الوافي أن عملية إحصاء الثروة الحيوانية على مستوى الولاية تمت بصورة جيدة بالرغم من صعوبة المناخ في هذه الفترة في الولاية وتباعد نقاط المياه.

واستعرض حصيلة ما تم إحصاؤه من طرف العدادين على مستوى الولاية بصفة مؤقتة حيث بلغ عدد الأبقار على مستوى الولاية 22 رأسا و30750 رأسا من الإبل و15937 رأسا من الضأن و35853 رأسا من الماعز و572 رأسا من الحمير و3782 رأسا من الدواجن.