أعلنت الشرطة الموريتانية، اليوم الثلاثاء، أنها تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية تمتهن السلب تحت التهديد بالسلاح الأبيض، في العاصمة نواكشوط.

وقالت الشرطة في بلاغ عبر صفحتها في الفيسبوك، إن العصابة المكونة من سبعة أشخاص، تستخدم سيارات غير معهودة للأجرة، توهم الركاب علىأنها سيارات أجرة، يتم بعد ركوب الضحايا داخلها غلق الأبواب والتهديد والسلب بعد قطع مسافة وترك الضحية

وأوضحت أنه يتم التخطيط لجلب الضحايا عن طريق وقوف أحد أفراد العصابة في المنطقة المختارة إلى جانب الضحية حيث تتوقف السيارة بعدإشارته عليها، وهو ما يوقن الضحايا على أنها بالفعل سيارة أجرة.

وأكدت أنه بعد الاستماع للعصابة تبين أنها تنتظم على مجموعتين، مشيرة أنه تم ضبط 4 سيارات و8 هواتف مسروقة وسلاحين أبيضين، والتحقيقلا يزال جاريا مع المجموعة .