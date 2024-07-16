أعلن منتدى 24-29 لدعم ومتابعة تنفيذي برنامج الرئيس الموريتاني، عن خطة الخمسية، تحت شعار: من الدعم الأصغر إلى الدعم الأكبر.

وقال رئيس المنتدى محمد الأمين ولدالفاظل إن البيان التأسيسي للمنتدى تضمن أن عمل المنتدى يأتي على مرحلتين، تتجسد أولاهما في المشاركة في الحملة الانتخابية، أما المرحلة الثانية فهي مساعدة رئيس الجمهورية في تطبيق برنامجه الانتخابي (طموحي للوطن).

وأكد ولد الفاظل أن المرحلة الثانية تتضمن تشكيل لجنة مؤقتة للاتصال بالأحزاب والتيارات والمبادرات الداعمة للرئيس، والعمل معها من أجل وضع آلية فعالة لضمان تنفيذ برنامجه الانتخابي.

وأوضح ولد الفاظل أن الخطة تشمل كذلك فتح مجال الانتساب والانضمام للمنتدى من قبل الإعلان عن تشكيلته النهائية، وذلك لإتاحة الفرصة لكل من يتقاسم معهم الرؤية، فضلا عن إطلاق منصة رقمية تمكن من متابعة مستوى ، وخصوصا فيما يتعلق بـ”التمكين للشباب ومحاربة الفساد والإصلاح الإداري.