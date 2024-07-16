قالت الوكالة الموريتانية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي، إن أوروبا تعد المورد الرئيسي لموريتانيا باستحواذها على ما نسبته 44 في المائة من وارداتها.

وحسب تقرير نشرته الوكالة، فإن أوروبا تبقى الشريك التجاري الأول لموريتانيا خلال الفصل الأول من سنة 2024 بنسبة 30 في المائة من إجمالي التبادل التجاري.

وتأتي آسيا في المرتبة الثانية بـ23 في المائة من إجمالي التبادل التجاري خلال ذات الفترة.

وذكر المصدر أن الواردات المورتانية تتكون بالخصوص، من المواد الغذائية التي استحوذت على 36 في المائة من الواردات، ثم المنتجات البترولية ومواد البناء.

وبلغت صادرات موريتانيا إلى الدول الآسيوية، ما نسبته 36 في المائة من مجموع الصادرات، فيما بلغت واردات مورتانيا من القارة الإفريقية 10 في المائة و 13 في المائة من صادراتها.

وتتكون الصادرات الموريتانية وفق المصدر، بشكل أساسي ، من خام الحديد بنسبة 36.1 في المائة، ثم الذهب بأكثر من 30 في المائة، ومنتجات الصيد بحوالي 27 في المائة.

وسجلت الوكالة ارتفاعا في صادرات البلاد خلال الفصل الأول من 2024 بنسبة 5 ر 5 في المائة، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮبع اﻟﺴﺎﺑﻖ وبالمقارنة مع ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ الماضية .

أوروبا هي المورد الرئيسي لموريتانيا باستحواذها نسبته 44 في المائة من وارداتها.