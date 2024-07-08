Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الإثنين, 8 يوليو
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
chinguitel Mauritel
chinguitel

Mauritel

الداخلية: استعدنا الوضع الأمني وتم إطلاق سراح جميع المواطنين

محمد فالبواسطة
محمد أحمد ولد محمد الأمين ـ وزير الداخلية الموريتاني

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الاثنين، أنها أطلقت سراح جميع المواطنين الذين تم توقيفهم على إثر مشاركتهم في أحداث الشغب التي عرفتها مناطق البلاد مؤخراً.

وقالت في بيان نشرته اليوم على صفحتها في الفيسبوك،” إنه تم التحفظ على الأجانب الذين شاركوا في هذه الأحداث، في انتظار استكمال المساطر القانونية المعمول بها”

وأضافت إن إطلاق سراح هذه المجموعات بعد استعادة الوضع الأمني الطبيعي، يأتي تجاوباً مع طلبات الوجهاء والفاعلين المحليين، وبعد تقديم ضمانات من وكلاء وأولياء أمور من تم إطلاق. سراحهم.” وفق ما جاء في البيان

وذكرت أن “السلطات المختصة” تأكدت أن غالبية الموقوفين هم من الشباب المغرر بهم من طرف الجهات ذات الأجندات الخاصة”.

Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة