أعلنت وزارة الداخلية اليوم الاثنين، أنها أطلقت سراح جميع المواطنين الذين تم توقيفهم على إثر مشاركتهم في أحداث الشغب التي عرفتها مناطق البلاد مؤخراً.

وقالت في بيان نشرته اليوم على صفحتها في الفيسبوك،” إنه تم التحفظ على الأجانب الذين شاركوا في هذه الأحداث، في انتظار استكمال المساطر القانونية المعمول بها”

وأضافت إن إطلاق سراح هذه المجموعات بعد استعادة الوضع الأمني الطبيعي، يأتي تجاوباً مع طلبات الوجهاء والفاعلين المحليين، وبعد تقديم ضمانات من وكلاء وأولياء أمور من تم إطلاق. سراحهم.” وفق ما جاء في البيان

وذكرت أن “السلطات المختصة” تأكدت أن غالبية الموقوفين هم من الشباب المغرر بهم من طرف الجهات ذات الأجندات الخاصة”.