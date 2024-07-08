قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن “فرنسا ستظل ملتزمة بالعمل مع موريتانيا لتعزيز الاستقرار الإقليمي سواء تعلق الأمر بالدفاع عن سيادة القانون أو مكافحة انتشار التهديد الإرهابي”

جاء ذلك خلال برقية تهنئة أرسلها الرئيس الفرنسي اليوم الاثنين، للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بمناسبة إعادة انتخابه لولاية ثانية.

وأضاف ماكرون أن “فرنسا ملتزمة بمواصلة العمل مع موريتانيا للمساهمة في ازدهارها الاقتصادي” حسب قوله

وأكد أنه على “أتم الاستعداد لمواصلة العمل من أجل تعزيز الشراكة الثنائية ، تماشياً مع الروابط العريقة التي تجمع البلدين” وفق تعبيره.