قال تعميم مشترك بين وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، ووزارة الداخلية واللامركزية، إنه سيتم إلغاء مشاركة كل من يضبط بحوزته هاتف داخل أي قاعة من قاعات امتحان الباكلوريا.

وأضاف التعميم، أن ضبط الهاتف داخل قاعة الامتحان، يجب أن يتم توثيقه بمحضر معاينة وملاحظة، مشيرا إلى أن الهواتف المصادرة عند البوابات بإمكان أصحابها استرجاعها بعد انتهاء كامل أيام امتحانانات الباكلوريا.

وشدد التعميم على ضرورة منع دخول أي شخص من غير هيئات الإشراف وعناصر الأمن، إلى حرم مراكز الإمتحان.

وطالب بموافاة مديرية الامتحانات والمسابقات، عند نهاية كل يوم من أيام الامتحان، بأسماء وأرقام التلاميذ الذين ضبطت بحوزتهم الهواتف،

وتنطلق غدا امتحانات الباكلوريا على مستوى التراب الموريتاني، بمشاركة 47.217 مترشح موزعين حسب الشعب التالية :

1-شعبة الرياضيات: 1.427 مترشحا

2-العلوم الطبيعية: 29.073 مترشحا

3-الآداب: 7.332 مترشحا

4-الآداب الأصلية: 9.051 مترشحا

5-اللغات: 0007 مترشحين