أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية اليوم الاثنين، أن مقاييس المطر سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تساقط كميات من الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد، وذلك على النحو التالي:

* الحوض الشرقي: