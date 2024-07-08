أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية اليوم الاثنين، أن مقاييس المطر سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تساقط كميات من الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد، وذلك على النحو التالي:
* الحوض الشرقي:
– عدل بكرو:
عدل بكرو ………………………… 53 ملم
مصكول لخظر ……………….. 33 ملم
– باسكنو:
فصاله …………………………… 15 ملم
* كوركول:
– كيهيدي:
تيتان ……………………………… 42 ملم
توفوندى سيفى ……………. 40 ملم
ألوم نيرى ……………………… 20 ملم
دندي ……………………………. 20 ملم
أمبود أنحل …………………… 11 ملم
أودي لحديد ………………….. 08 ملم
كويده ………………………….. 07 ملم
* اترارزه:
– أركيز:
أنعيمات ………………………. 15 ملم
كرمودجي ……………………. 10 ملم
أربينه ………………………….. 09 ملم
لكويسي ……………………… 08 ملم
بارينه …………………………. 07 ملم
بالقربان ……………………… 06 ملم
ميمون ……………………….. 05 ملم
مايوشايد …………………… 05 ملم
آجوير تجكانت ……………. 03 ملم
رباط الفتح ………………… 03 ملم
باباكر ………………………… 03 ملم
تنبيالي …………………….. 02 ملم
تذرذرت ……………………. 02 ملم
تين قدوم …………………. 02 ملم
* كيدي ماغا:
– ومبو:
بوكربه ……………………… 04 ملم