وافق بنك التنمية الإفريقي على منحة بقيمة 17 مليون دولار لصالح موريتانيا من أجل تنفيذ مشروع تعزيز سلاسل القيمة الزراعية المُراعية للنوع الاجتماعي وريادة الأعمال النسائية.

ويستهدف المشروع زيادة الإنتاجية، وإضافة قيمة للمنتجات الزراعية لتعزيز دخل المرأة، ودعم ريادة الأعمال النسائية في موريتانيا، وذلك ضمن برنامج دعم التحول الزراعي في موريتانيا، والذي يعمل على التكيف مع تغير المناخ.

ويستفيد من المشروع نحو 22 ألفا و200 أسرة، ويشمل تأثيرا غير مباشر على نحو 90 ألف شخص، بما يعزز قدرة الأسر على الصمود، وخاصة النساء والشباب.

وأوضحت مالين بلومبرغ، مسؤولة البنك لدى موريتانيا، “يشكل هذا المشروع محركا مهما للتحول الزراعي في موريتانيا. وسيعزز تمكين المرأة والإنتاجية وإنتاج وتعبئة الخضروات، وسيشجع المشروع على إنشاء مراكز وأحواض محلية لزراعة الخضروات في جميع المواسم، مما يجعل من الممكن تجنب اضطرابات الإنتاج على المستوى الوطني”.

وتتعلق الإنجازات الرئيسية للمشروع بالهيكلة والتطورات المرنة وتنمية مناطق زراعة الخضروات المخصصة للنساء (1014 هكتار موزعة على 321 وحدة معيارية صغيرة من 2 إلى 4 هكتارات) و4500 هكتار من الأحواض المحسنة.

وسيغطي المشروع أربع عشرة بلدية في منطقتي البراكنة والترارزة التي تعتبر من بين أكثر المناطق هشاشة في البلاد، التي تؤثر بشكل خاص على النساء.

وتشمل المحفظة النشطة لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية لموريتانيا حاليا عشرين عملية لالتزامات مالية صافية بقيمة 422 مليون دولار.