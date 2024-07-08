وقالت سلطات البلدين في بيان مشترك إن “وزارة الدفاع الوطني لجمهورية النيجر ووزارة الدفاع في الولايات المتحدة الأميركية تعلنان أن انسحاب القوات والمعدات الأميركية من القاعدة الجوية 101 في نيامي قد اكتمل”.

أضاف البيان أنه “بفضل التعاون والتواصل الفعال بين القوات المسلحة النيجرية والأميركية، انتهت هذه العملية قبل الموعد المحدد وبلا أي تعقيدات”.

وأشارت سلطات البلدين في البيان المشترك إلى أن “القوات الأميركية ستركز حاليا على الانسحاب من قاعدة أغاديز الجوية 201. والمسؤولون النيجيريون والأميركيون يلتزمون ضمان انسحاب آمن ومنظم ومسؤول بحلول 15 سبتمبر 2024”.

وبعد الانقلاب الذي أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم في 26 يوليو الماضي، طالب النظام العسكري الجديد في النيجر بسرعة رحيل قوات فرنسا، القو ة الاستعمارية السابقة، فيما علقت الولايات المتحدة معظم تعاونها، بما في ذلك التعاون العسكري، مع النيجر بعد الانقلاب الذي أطاح ببازوم.

وكان الجنود الأميركيون في النيجر يشاركون في القتال ضد المسلحين في منطقة الساحل، ولديهم قاعدة كبيرة للمسيرات في أغاديز (شمال) بنيت بكلفة قدرها مئة مليون دولار.