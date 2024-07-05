انطلقت اليوم الجمعة على عموم التراب الموريتاني امتحانات شهادة ختم الدروس الإعدادية.

ويشارك في هذه الامتحانات على المستوى الوطني 68531 مترشحا، من بينهم 20703 مترشحا حرا، و18742 من المدارس الخصوصية.

ويبلغ عدد البنات المشاركات في هذه الامتحانات 41554 مترشحة، أي ما يمثل نسبة 60,63 في المائة.

وسيجرى الامتحان خلال ثلاثة أيام في 332 مركزا، بينهم مركز واحد في بانجول عاصمة جمهورية غامبيا.

وقال مدير الامتحانات والمسابقات بوزارة التهذيب الوطني اليدالي ولد مكت إن الامتحانات الوطنية تحظى بأهمية كبيرة من قبل وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، مضيفا أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة لإنجاز كافة مراحل الامتحان طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها.

وأشار مدير الامتحانات إلى أن شهادة ختم الدروس الإعدادية تعتبر من أهم الشهادات الوطنية، لكونها تنهي حلقة مهمة من حلقات التعليم الثانوي بالنسبة للتلميذ الذي سيبدأ في مرحلة الإعداد للبكالوريا.

وأكد أن الامتحانات انطلقت في الوقت المحدد لها في جو من الهدوء والسكينة وبدون أي مشكلة.