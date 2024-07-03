انطلقت اليوم الأربعاء مسابقة دخول السنة أولى إعدادية على عموم التراب الوطني، بمشاركة 108,689 تلميذا.

وبحسب وزارة التهذيب، فإن المشاركين من بينهم 6895 مترشحا للشهادة فقط و24762مترشحا من المدارس الخصوصية ، موزعين على 1285 مكرزا ،1086منها في الداخل و 199 في نواكشوط ، ومركزا واحدا خارج البلاد (المدرسة الموريتانية ببامكو).

وتمثل نسبة مشاركة البنات 52,97% حيث وصل عددهم 57574 فتاة .

وقال مدير الامتحانات والمسابقات السيد اليدالي ولد مگت، إن المسابقة انطلقت في الوقت المحدد لها وفي جو يطبعه الهدوء والسكينة.

وأضاف ولد مگت، أن الوزارة سخرت موارد وطاقات بشرية ومادية هامة ، واتخذت كل الإجراءات اللازمة لانجاز كافة مراحل المسابقة طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها.

ويأتي تنظيم هذه المسابقة بعد يوم من أعمال شغب شهدتها عدد من المدن الموريتانية احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها محمد ولد الشيخ الغزواني.