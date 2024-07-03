وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تهنئة للرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني، بعد إعادة انتخابه رئيسا للبلاد.

وجاء في برقية التهنئة أنه يعول على ولد الغزواني في ولايته الرئاسية الثانية من أجل “المساهمة بشكل أكبر في تطوير التعاون الثنائي البناء في مختلف المجالات”.

وأضاف بوتين أن العلاقات بين موريتانيا وروسيا “ودية” و”تقليدية”.

وتعود العلاقات بين موريتانيا وروسيا إلى ستينيات القرن الماضي، وتعززت أكثر بعد ذلك بعد دخول الشركات الروسية لقطاع الصيد في موريتانيا.

وخلال الأشهر الأخيرة زار سيرغي لافروف نواكشوط، فيما حضر الوزير الأول الموريتاني العام الماضي القمة الروسية الأفريقية، وشارك وزير الدفاع الموريتاني في كثير من الأنشطة الروسية.