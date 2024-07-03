دعا المرشح للرئاسيات بيرام الداه اعبيد النظام إلى فتح “حوار سياسي يخرج موريتانيا من الأزمة السياسية”.

ولد الداه اعبيد كان يتحدث في مؤتمر صحفي عقده، مساء أمس الثلاثاء في العاصمة نواكشوط، للتعليق على التطورات الأخيرة التي شهدتها موريتانيا.

وكان ولد اعبيد قد حل ثانيا في الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 22.10 في المائة من أصوات الناخبين.

وقال ولد اعبيد إن “النظام الموريتاني وضع المواطنين أمام الأمر الواقع وأمام نتائج واضحة التزوير، وخمس سنوات منزوعة من أعمار الموريتانيين ظلما وعدوانا”، حسب قوله.

وجدد ولد اعبيد رفضه لنتائج الانتخابات الرئاسية، معتبرا أنها “مزورة ولا تعبر عن إرادة الناخبين الموريتانيين الذين صوتوا ضد النظام الحاكم”، على حد تعبيره.