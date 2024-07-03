هنأ المرشحان للانتخابات الرئاسية، أوتوما انطوان سومارى،حمّادي ولد سيدي المختار رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”، الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للبلاد،

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين، مع ولد الغزواني.

وحسب ما بيان صادر عن المرشح سومارى، فقد أمد خلال هذا الحديث أكد للرئيس المنتهية ولايته انه سجل النتائج المؤقتة التي نشرتها اللجنة المستقلة للانتخابات على أنها انتصار له، مؤكدا على ما اتسمت به العملية من عوائق حالت بين الشعب الموريتاني والتعبير عن رأيه بحرية وشفافية.

وأكد سوماري للرئيس ضرورة اغتنام هذه المأمورية الثانية والأخيرة لرفع التحديات الكبيرة التي تواجه موريتانيا وأعلن استعداده في اطار المعارضة تقديم مشاركته.

ومن جهة أخري، نبه الي ضرورة اتخاذ كل الاجراءات اللازمة في المستقبل بشكل تشاوري لضمان شرعية ومصداقية الانتخابات القادمة.

ومن جهته هنأ الرئيس البروفسور علي جودة حملته والتزم له بالعمل معا كل من موقعه لمصلحة موريتانيا والموريتانيين.

من جهته أكد رئيس تواصل اعترافه بالنتائج، داعيا إياه إلى العمل على محاربة الفساد وتعزيز الهوية الإسلامية.