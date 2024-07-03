قال حزب جبهة المواطنة والعدالة “جمع”، قيد التأسيس الذي يرأسه محمد جميل منصور، إنه “يدعو مختلف الأطراف السياسية، إلى تحمل المسؤولية، والتعاون على تجاوز المرحلة الحالية على النحو الذي يليق ببلدنا وديمقراطيته”.

وأضاف الحزب، في بيان صادر، أمس الثلاثاء، أنه “يدين كل الدعوات إلى العنف، ويذكر الجميع أن أمن المواطنين، فوق كل الاعتبارات”.

وهنأ الحزب، الشعب الموريتاني، على الانتخابات الرئاسية 2024، التي وصفها بأنها ” كانت عرسا ديمقراطيا بحق، تنظيما وسيرا واقتراعا وفرزا ونتائج”.

وندد حزب جبهة المواطنة والعدالة، بما وقع في كيهدي، مترحما على الضحايا، ومطالبا “بالتحقيق الشفاف في وفاتهم”.