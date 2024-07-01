قال محمد الأمين ولد سيدي مولود، المتحدث باسم المرشح للانتخابات الرئاسية العيد ولد محمدن، إن لجانهم الفنية سجلت عدة شوائب طالت العملية الانتخابية.

ولد سيدي مولود الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي عقدته حملة المترشح العيد ولد محمد، ليل الأحد/الاثنين، أوضح أن هذه الشوائب تمثلت في شراء الذمم ومضاعفة لجنة الانتخابات لنسبة المشاركة، وطرد بعض ممثلي المعارضة من بعض مكاتب التصويت، وفق تعبيره.

وأكد أنهم جزء من المعارضة، وموقفهم من الانتخابات سيكون في إطار موقف موحد مع بقية الأطراف، مشيرا إلى أن المشرفين على عمليات التدقيق التابعين لهم، قطعوا أشواطا كبيرة في مراجعة النتائج.

وأضاف أن حملة مرشحه تحدثت سابقا عن خطورة مثل هذه التجاوزات، وحذرت منها، مؤكدا أنه يجب أن لاتحدث في كل انتخابات أعمال عنف وشغب.

وأشار إلى أن مرشحهم ولد امبارك شابٌ، ويحمل مشروعا وطنيا طموحا، لكنه تعرض للطعنات من الموالاة والمعارضة، وللكثير من التشويه والشيطنة، على حد وصفه