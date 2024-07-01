أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، فوز الرئيس المنتهية ولايته والمترشح لعهدة رئاسية جديدة، محمد ولد الغزواني، في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم السبت الماضي.

وحسب النتائج المؤقتة التي أعلنها رئيس اللجنة الداه ولد عبد الجليل، فقد تمكن ولد الغزواني من حسم التنافس لصالحه بعد الحصول على أزيد من نصف مليون صوت (554.956) وهو ما يعادل نسبة 56.12% من أصوات الناخبين الموريتانيين.

وجاء في المركز الثاني المترشح بيرام الداه اعبيدي، بحصوله على نسبة 22.10%، وهو ما يعادل أزيد من مائتي ألف صوت (218.546) وحل ثالثا رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” حمادي سيدي المختار بعد حصوله على نسبة 12.76%، وهو ما يعادل أزيد من مائة وعشرين ألف صوت (126.187 صوتا).

وحل رابعا المرشح الرئاسي العيد محمدن امبارك بعد حصوله على نسبة 3.57%، وهو مايعادل (35.288 صوتا)، وفي المركز الخامس حل المرشح با مامادو بوكار با بنسبة 2.39%، أي ما يعادل (23.617 صوتا).

وجاء المرشح أوتوما أنطوان سليمان سوماري في المركز السادس، بحصوله على نسبة 2.06%، وهو مايعادل (20.360 صوتا)، وتمكن المترشح محمد الأمين المرتجي الوافي من الحصول على 9.875.

وبلغ عدد المصوتين في الانتخابات أزيد من مليون ناخب (1.074.208)، من أصل مليون وتسعمائة ناخب هم عدد المسجلين على اللائحة الانتخابية، فيما بلغت نسبة المشاركة 55٫39%.

وبلغ عدد الأصوات المعبر عنها في هذه الانتخابات قرابة مليون صوت (988.413)، فيما بلغ عدد البطاقات اللاغية أزيد من خمسين ألف صوت (53.787)، وهو ما يمثل نسبة 5%، من الأصوات المعبر عنها، فيما بلغ عدد الأصوات المحايدة 31.608.