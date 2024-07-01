وجه رئيس غينيا بيساو عمر المختار سيسكو إمبالو، التهنئة للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، المترشح لمأمورية جديدة، بعد أن أظهرت المعطيات فوزه بعهدة رئاسية جديدة.

وكتب إمبالو تغريدة قال فيها إنه “يتقدم بأحر التهائي إلى الرئيس غزواني بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لموريتانيا”.

وأضاف الرئيس البيساوي أنه يتمنى أن تكون الولاية الثانية لغزواني مليئة بالتقدم والازدهار والأمن والنمو الاقتصادي.

وختم بتهنئة الشعب الموريتاني على نضجه الديمقراطي.